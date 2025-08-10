X
রবিবার, ১০ আগস্ট ২০২৫
২৬ শ্রাবণ ১৪৩২
এসএসসিতে যশোর বোর্ডে পুনর্নিরীক্ষণ: জিপিএ-৫ পেলো ২৭১, ফেল থেকে পাস ১৮৭

যশোর প্রতিনিধি
১০ আগস্ট ২০২৫, ১৮:২২আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৫, ১৮:২২
যশোর শিক্ষা বোর্ড

যশোর শিক্ষা বোর্ডে এসএসসির খাতা পুনর্নিরীক্ষণে ৬৭০ জন শিক্ষার্থীর ফলাফল পরিবর্তন হয়েছে। নতুন করে ২৭১ শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ ও ১৮৭ শিক্ষার্থী পাস করেছে।

রবিবার (১০ আগস্ট) শিক্ষা বোর্ডের পুনর্নিরীক্ষণে ফলাফল প্রকাশ করতে গিয়ে এসব তথ্য তুলে ধরেন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রফেসর ড. আব্দুল মতিন।

তিনি জানান, যশোর শিক্ষা বোর্ডে পুনর্নিরীক্ষণে আবেদন পড়ে ৪৯ হাজার ৭৭৯টি। মোট আবেদনের মধ্যে ৬৭০ জন শিক্ষার্থীর ফলাফল পরিবর্তন হয়েছে। ফেল থেকে পাস করেছে ১৮৭ জন। নতুন করে পাস করা ১৮৭ জনের  মধ্যে ২৩ জন এ গ্রেড, ৩৩ জন এ মাইনাস, ২৩ জন বি গ্রেড, ৩৪ জন সি গ্রেড ও ৭৪ ডি গ্রেড পেয়েছে।

নতুন করে ২৭১ জন জিপিএ-৫ প্রাপ্তদের মধ্যে এ গ্রেড থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে ২৬৫ জন। এ মাইনাস থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৩ জন। বি গ্রেড থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে ২ জন। সি গ্রেড থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১ জন।

তিনি আরও জানান, এ ছাড়াও এ মাইনাস থেকে এ গ্রেড পেয়েছে ১৩৩ জন। বি গ্রেড থেকে এ মাইনাস পেয়েছে ৫৫ জন। বি থেকে এ গ্রেড পেয়েছে ৩ জন। সি থেকে বি গ্রেড পেয়েছে ১৩ জন। সি থেকে এ মাইনাস পেয়েছে ৪ জন। ডি থেকে সি গ্রেড পেয়েছে ৪ জন।

/কেএইচটি/
বিষয়:
এসএসসিরেজাল্ট
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
