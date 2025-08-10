X
রবিবার, ১০ আগস্ট ২০২৫
২৬ শ্রাবণ ১৪৩২
কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বের করে দিয়ে সরকারি কার্যালয়কে ‘শহীদ মীর মুগ্ধ হল’ ঘোষণা

খুলনা প্রতিনিধি
১০ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৫১আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৫১
গল্লামারী মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারের কার্যালয়কে ‘শহীদ মীর মুগ্ধ হল’ ঘোষণা করেছেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের (খুবি) শিক্ষার্থীরা। দীর্ঘদিনের দাবি আদায়ে আন্দোলনের অংশ হিসেবে রবিবার (১০ আগস্ট) দুপুর ১২টায় এ ঘোষণা দেওয়া হয়।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাদি চত্বরে জড়ো হয়ে শিক্ষার্থীরা মিছিল সহকারে মৎস্য বীজ খামার কার্যালয়ে যায়। সেখানে সমাবেশ শেষে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ১০ মিনিটের সময়সীমা বেঁধে দিয়ে বের হয়ে যেতে বলা হয়। কর্মকর্তারা চলে গেলে শিক্ষার্থীরা মূল ভবনে ‘শহীদ মীর মুগ্ধ হল’ লেখা ব্যানার টাঙিয়ে দেয় এবং ‘দাবি নয়, অধিকার—মৎস্য ভবন দরকার’—সহ বিভিন্ন স্লোগান দেন। তারা দুপুর ২টা পর্যন্ত অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন।

এর আগে, ২০২৪ সালের নভেম্বরে শিক্ষার্থীরা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সচিবের কাছে স্মারকলিপি দেন এবং মানববন্ধন, বিক্ষোভসহ নানা কর্মসূচি পালন করেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মৎস্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনা করে জমি হস্তান্তরের অনুরোধ জানায়। চলতি বছরের মার্চে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফরিদা আখতার দাবিকে যৌক্তিক উল্লেখ করে সমাধানের আশ্বাস দিলেও এখনও বিষয়টি ঝুলে আছে।

বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষার্থী সূত্র জানায়, সীমানার ভেতরে অবস্থিত ১০.৩৫ একর আয়তনের এ খামারটি আবাসন-সংকট নিরসন, গবেষণাগার সম্প্রসারণ ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে বড় বাধা হিসেবে শনাক্ত করা হয়। খুবির শিক্ষার্থীসংখ্যা ৭ হাজারের বেশি। কিন্তু হল রয়েছে মাত্র পাঁচটি। ফলে মাত্র ৩০ শতাংশ শিক্ষার্থী আবাসন সুবিধা পাচ্ছে। জীববিজ্ঞানভিত্তিক ডিসিপ্লিনগুলোর মাঠ গবেষণার ক্ষেত্রেও জমির অভাব তীব্র সমস্যা তৈরি করছে।

