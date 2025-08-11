X
সোমবার, ১১ আগস্ট ২০২৫
২৭ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বাগেরহাটে যুবলীগ নেতা আনিছ মাঝি গ্রেফতার

বাগেরহাট প্রতিনিধি
১১ আগস্ট ২০২৫, ১০:০৫আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ১০:০৫
আনিছ মাঝি

বাগেরহাটের রামপালে যুবলীগ নেতা আনিছ মাঝিকে (৪৭) গ্রেফতার করেছে পুলিশ। রবিবার (১০ আগস্ট) দুপুরে বাগেরহাট জেলা গোয়েন্দা পুলিশের সহায়তায় রামপাল থানা পুলিশ তাকে বাগেরহাট সদর থেকে গ্রেফতার করে। তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা রয়েছে বলে জানান রামপাল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতিকুর রহমান।

গ্রেফতার আনিছ মাঝি রামপাল উপজেলার সাতপুকুরিয়া গ্রামের তৈয়েবুর রহমান মাঝির ছেলে এবং পেড়িখালি ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি।

স্থানীয়রা জানান, যুবলীগ নেতা আনিস মাঝি কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের শাসনামলে এলাকায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেন। তৎকালীন ক্ষমতাসীনদের ছত্রচ্ছায়ায় এলাকায় একটি বাহিনী গড়ে তোলেন। আওয়ামী লীগের পতনের পর তিনি কিছুদিন চুপচাপ থাকলেও কিছুদিন আগে থেকে আওয়ামী লীগ নেতাদের ঐক্যবদ্ধ করার কাজ করছিলেন। তার বিরুদ্ধে ৪টি মামলা রয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে অনেক তথ্য বেরিয়ে আসবে বলে দাবি করেন স্থানীয়রা।

ওসি আতিকুর রহমান বলেন, ‘গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বাগেরহাট জেলা গোয়েন্দা পুলিশের সহায়তায় আনিছ মাঝিকে জেলা সদরের একটি এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা রয়েছে। যাচাই-বাছাই শেষে তাকে আদালতে প্রেরণ করা হবে।’

/কেএইচটি/
বিষয়:
গ্রেফতারমামলাযুবলীগ
সম্পর্কিত
বাগমারায় আসামি ছিনিয়ে নিয়ে হত্যার ঘটনায় একজন গ্রেফতার
গাজীপুরে আট টুকরো লাশ উদ্ধারের ঘটনার রহস্য উদঘাটন
ফেসবুক ভিডিওতে ‘জয় বাংলা, আমি শেখ হাসিনার লোক’ বলায় স্কুলছাত্র গ্রেফতার
সর্বশেষ খবর
গাজায় ইসরায়েলি হামলায় আল জাজিরার পাঁচ সাংবাদিক নিহত
গাজায় ইসরায়েলি হামলায় আল জাজিরার পাঁচ সাংবাদিক নিহত
৬ বছর পর পাকিস্তানকে হারালো ওয়েস্ট ইন্ডিজ
৬ বছর পর পাকিস্তানকে হারালো ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সেরা ব্যাংকের তালিকায় যেভাবে স্থান পেলো ইবিএল
সেরা ব্যাংকের তালিকায় যেভাবে স্থান পেলো ইবিএল
বিমানে একের পর এক যান্ত্রিক ত্রুটি, ষড়যন্ত্র নাকি দুর্বলতা?
বিমানে একের পর এক যান্ত্রিক ত্রুটি, ষড়যন্ত্র নাকি দুর্বলতা?
সর্বাধিক পঠিত
‘জিরো রিটার্ন’ দাখিল বেআইনি, শাস্তি সর্বোচ্চ ৫ বছরের কারাদণ্ড
‘জিরো রিটার্ন’ দাখিল বেআইনি, শাস্তি সর্বোচ্চ ৫ বছরের কারাদণ্ড
লাইভে এসে ১৫ আগস্ট ‘শোক দিবস’ পালনের আহ্বান জেড আই খান পান্নার
লাইভে এসে ১৫ আগস্ট ‘শোক দিবস’ পালনের আহ্বান জেড আই খান পান্নার
কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বের করে দিয়ে সরকারি কার্যালয়কে ‘শহীদ মীর মুগ্ধ হল’ ঘোষণা
কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বের করে দিয়ে সরকারি কার্যালয়কে ‘শহীদ মীর মুগ্ধ হল’ ঘোষণা
গত বছরের ১৪ আগস্টের পর থেকে এক ডলারও বিক্রি হয়নি: গভর্নর
গত বছরের ১৪ আগস্টের পর থেকে এক ডলারও বিক্রি হয়নি: গভর্নর
সমাজ থেকে খারাপ লোক সরিয়ে ফেলার উদ্দেশ্যে সেই চালককে গলা কেটে হত্যা
প্রাইভেটকারের পাশে গলাকাটা লাশ, আদালতে জবানবন্দি যাত্রীরসমাজ থেকে খারাপ লোক সরিয়ে ফেলার উদ্দেশ্যে সেই চালককে গলা কেটে হত্যা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media