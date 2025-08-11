বাগেরহাটে যুবলীগ নেতা আনিছ মাঝি গ্রেফতার

বাগেরহাটের রামপালে যুবলীগ নেতা আনিছ মাঝিকে (৪৭) গ্রেফতার করেছে পুলিশ। রবিবার (১০ আগস্ট) দুপুরে বাগেরহাট জেলা গোয়েন্দা পুলিশের সহায়তায় রামপাল থানা পুলিশ তাকে বাগেরহাট সদর থেকে গ্রেফতার করে। তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা রয়েছে বলে জানান রামপাল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতিকুর রহমান।
গ্রেফতার আনিছ মাঝি রামপাল উপজেলার সাতপুকুরিয়া গ্রামের তৈয়েবুর রহমান মাঝির ছেলে এবং পেড়িখালি ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি।
স্থানীয়রা জানান, যুবলীগ নেতা আনিস মাঝি কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের শাসনামলে এলাকায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেন। তৎকালীন ক্ষমতাসীনদের ছত্রচ্ছায়ায় এলাকায় একটি বাহিনী গড়ে তোলেন। আওয়ামী লীগের পতনের পর তিনি কিছুদিন চুপচাপ থাকলেও কিছুদিন আগে থেকে আওয়ামী লীগ নেতাদের ঐক্যবদ্ধ করার কাজ করছিলেন। তার বিরুদ্ধে ৪টি মামলা রয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে অনেক তথ্য বেরিয়ে আসবে বলে দাবি করেন স্থানীয়রা।
ওসি আতিকুর রহমান বলেন, ‘গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বাগেরহাট জেলা গোয়েন্দা পুলিশের সহায়তায় আনিছ মাঝিকে জেলা সদরের একটি এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা রয়েছে। যাচাই-বাছাই শেষে তাকে আদালতে প্রেরণ করা হবে।’