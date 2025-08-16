খুলনায় কৃষি ব্যাংকের লকার ভেঙে ১৬ লাখ টাকা লুট

খুলনায় কৃষি ব্যাংক পূর্ব রূপসা শাখা থেকে লকার ভেঙে প্রায় ১৬ লাখ টাকা লুট করেছে সংঘবদ্ধ দুর্বৃত্তরা। বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) বিকাল থেকে শুক্রবার (১৫ আগস্ট) রাত সাড়ে ১০টা পর্যন্ত যেকোনও সময়ে এ লুটের ঘটনা ঘটতে পারে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
তবে এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে পুলিশ এখনও কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। ব্যাংক এবং আশপাশের ভিডিও ফুটেজ সংগ্রহ করে লুটেরাদের শনাক্ত করার চেষ্টা করছে পুলিশ।
স্থানীয়রা জানান, সপ্তাহের শেষ দিন বৃহস্পতিবার বিকাল থেকে ব্যাংক বন্ধ ছিল। রাতে পাহারাদার ছিল না। শুক্রবার রাত ১০টার দিকে নিরাপত্তাপ্রহরী ব্যাংকের মূল গেটের কলাপসিবল গেটের তালা কাটা দেখে চিৎকার করতে থাকেন। তার চিৎকার শুনে স্থানীয়রা এগিয়ে এসে ঘটনাটি রূপসা থানাকে অবগত করে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।
জানা যায়, ওই ব্যাংকে প্রায় ২০ লাখ টাকা ছিল। সেখান থেকে ১৬ লাখ টাকা গায়েব হয়ে গেছে।
রূপসা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান বলেন, ‘বৃহস্পতিবার বিকালে ব্যাংক বন্ধ হয়। ওই দিন থেকে শুক্রবার রাত সাড়ে ১০টার মধ্যে যেকোনও সময়ে ঘটনাটি ঘটতে পারে। ব্যাংক এবং আশপাশের ভিডিও ফুটেজ সংগ্রহ করেছি। সেগুলোর চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। এ ঘটনার সঙ্গে যেই জড়িত থাকুক না কেন, তাদের কোনও প্রকার ছাড় দেওয়া হবে না। তবে গত রাতে ব্যাংকের কোনও প্রহরী ছিল না। এ সুযোগ বুঝে দুর্বৃত্তরা ঘটনাটি ঘটিয়েছে।’