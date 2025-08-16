X
শনিবার, ১৬ আগস্ট ২০২৫
১ ভাদ্র ১৪৩২
আগামী নির্বাচন পিআর পদ্ধতিতেই হবে: জামায়াত সেক্রেটারি

নড়াইল প্রতিনিধি
১৬ আগস্ট ২০২৫, ১৪:৪৭আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১৪:৪৭
নড়াইলে এই কর্মশালায় বক্তব্য দেন মিয়া গোলাম পরওয়ার

জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, ‘নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করতে পৃথিবীতে যতগুলো পদ্ধতি চালু আছে, তার মধ্যে পিআর পদ্ধতি সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ও নিরপেক্ষ। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন পিআর পদ্ধতিতে হবে ইনশাআল্লাহ। দেশের জনগণ পিআর পদ্ধতি গ্রহণ করবেন। পিআর পদ্ধতির নির্বাচনে পেশিশক্তি, কালো টাকার প্রভাব ও মনোনয়ন বাণিজ্য বন্ধ হবে। প্রতিটি ভোটের যথাযথ মূল্যায়ন হবে। এখানে রাষ্ট্রপতির ভোটের যেভাবে মূল্যায়ন হবে, একজন রিকশাওয়ালার ভোটেরও সেই মূল্যায়ন হবে। পিআর পদ্ধতিতে কোয়ালিটি সম্পন্ন সংসদ তৈরি হবে।’

শনিবার (১৬ আগস্ট) সকাল ৮টার দিকে নড়াইল জেলা পরিষদ মিলনায়তনে জেলা জামায়াতে ইসলামীর লিডারশিপ প্রশিক্ষণের উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, ‘পিআর পদ্ধতি (আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব) জামায়াতে ইসলামী নতুন করে চাইছে না। আমাদের সাবেক আমির অধ্যাপক গোলাম আযম নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করতে দুটি পদ্ধতির কথা বলে গেছেন। এর মধ্যে একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার, অন্যটি পিআর পদ্ধতির নির্বাচন। বিগত নির্বাচন নিরপেক্ষ করতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার যেমন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তেমনি সবদলের অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে পিআর পদ্ধতিও প্রতিষ্ঠিত হবে। বিশ্বের ৯১টি দেশে পিআর পদ্ধতি চালু আছে।’

পিআর পদ্ধতি প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে জামায়াত নেতা বলেন, ‘যখন পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন নিয়ে আমরা আমাদের ন্যায্য দাবি তুলে ধরেছি। একটি সময় কেয়ারটেকার (তত্ত্বাবধায়ক) পদ্ধতি কেউ মানতে চাননি। নির্বাচন সুষ্ঠু করতেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগামী সংসদ নির্বাচনেও পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।’

নড়াইল জেলা জামায়াতে ইসলামীর লিডারশিপ প্রশিক্ষণ কর্মশালায় আরও উপস্থিত ছিলেন- জামায়াতের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য মোবারক হোসেন, সাবেক জেলা আমির মির্জা আশেক এলাহী, জেলা আমির আতাউর রহমান বাচ্চু, সেক্রেটারি মাওলানা ওবায়দুল্লাহ কায়সার।

জামায়াতে ইসলামীত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন
