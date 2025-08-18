ফিলিপাইনের নকল ওষুধ বিক্রি করায় লাজ ফার্মাকে ৫ লাখ টাকা জরিমানা

খুলনা মহানগরীর রয়েল মোড়ের লাজ ফার্মায় অভিযান চালিয়েছে ভোক্তা অধিকার অধিদফতর। নকল ওষুধ বিক্রির অভিযোগ পেয়ে পরিচালিত এ অভিযানে লাজফার্মাকে পাঁচ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। তাৎক্ষণিক জরিমানা আদায়ও করা হয়।
সোমবার (১৮ আগস্ট) জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতর খুলনা বিভাগীয় উপপরিচালক মোহাম্মদ সেলিম এ অভিযান পরিচালনা করেন।
তিনি জানান, সাইফুল্লাহ আল রাব্বি গত মে মাসে লাজ ফার্মা থেকে একটি ওষুধ কেনেন। প্রায় সময় ফিলিপাইনের ওষুধ বলে বিক্রি করা হয়। এ অভিযোগ পেয়ে অভিযান চালিয়ে সত্যতা পেয়ে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে রয়েল মোড় লাজফার্মাকে পাঁচ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। জরিমানার অর্থ লাজফার্মার সিও মঈনুদ্দিন তাৎক্ষণিক দেন।
ভোক্তা অধিকারের এই কর্মকর্তা বলেন, ভোক্তা অধিকারের জেল দেওয়ার এখতিয়ার নেই। তাই তারা জরিমানা পর্যন্ত করতে পারেন।
লাজফার্মার সিও মঈনুদ্দিন বলেন, ভোক্তা অধিকারের তথ্যমতে তারা চেষ্টা চালিয়ে ঝিনাইদহ অবস্থিত এডোরাবেলা হেলথ কেয়ারের মার্কেটিং অফিসার তানভির আহমেল পলাশকে ১৮ আগস্ট ভোক্তা অধিকারের কাছে হাজির করেন। তাদের Ithching Reliefe Lotion (চুলকানি নিরাময়) নামের চর্ম রোগের ওষুধটি নকল ওষুধ বলে শনাক্ত হয়। এ ওষুধ বিক্রির অভিযোগে ৫ লাখ টাকা জরিমানা করেন। ওই কোম্পানি লাজ খুফার্মার হিসেবে জরিমানার টাকা পাঠায়। লাজফার্মা সেই টাকা ভোক্তা অধিকারকে প্রদান করে।