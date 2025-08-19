বাগেরহাটে নির্বাচনি আসন কমানোর প্রস্তাবের প্রতিবাদে তিন দিনের কর্মসূচি ঘোষণা

বাগেরহাটের একটি নির্বাচনি আসন কমানোর প্রস্তাবের প্রতিবাদে তিন দিনের সড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে সর্বদলীয় সম্মিলিত কমিটি। মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) সকালে বাগেরহাট প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে এই কর্মসূচি ঘোষণা করেন সর্বদলীয় সম্মিলিত কমিটির আহ্বায়ক এটিএম আকরাম হোসেন তালিম।
এ সময় সংগঠনের সদস্যসচিব শেখ মুহাম্মদ ইউনুস, জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির মাওলানা রেজাউল করিম, জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি এমএ সালাম, জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির মাওলানা আব্দুল ওয়াদুদসহ সর্বদলীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
ঘোষিত তিন দিনের কর্মসূচি অনুযায়ী, ২১ আগস্ট (বৃহস্পতিবার) সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত কাটাখালি থেকে নওয়াপাড়া মহাসড়ক অবরোধ, ২৪ আগস্ট (রবিবার) সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত খুলনা-মাওয়া মহাসড়কের নওয়াপাড়া, কাটাখালি, ফকিরহাট, মোল্লাহাট সেতুতে, পিরোজপুর-বাগেরহাট মহাসড়কের সাইনবোর্ড মোড়ে অবরোধ কর্মসূচি এবং জেলা প্রশাসক ও জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার দফতরে অবস্থান কর্মসূচি। এ ছাড়া সোমবার একই সময়ে ঢাকায় নির্বাচন কমিশন অফিসের সামনে বিক্ষোভ মিছিল ও অবস্থান কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।
বক্তারা বলেন, ‘নির্বাচন কমিশন যদি এই প্রস্তাব থেকে ফিরে না আসে, তাহলে এত কঠিন আন্দোলন করা হবে যার সামাল দেওয়ার সক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের নেই। চারটি আসন থেকে তিনটি আসন করা হলে জেলাবাসী নানাভাবে বঞ্চিত হবে।’
প্রসঙ্গত, গত ৩০ জুলাই দুপুরে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাগেরহাটের চারটি আসনের মধ্যে একটি অংশ কমিয়ে জেলায় তিনটি আসন করার প্রাথমিক প্রস্তাব দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এরপর থেকেই বাগেরহাট জেলাবাসী ক্ষোভে ফুঁসে ওঠেন।