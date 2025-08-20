X
বুধবার, ২০ আগস্ট ২০২৫
৫ ভাদ্র ১৪৩২
৫ আগস্ট সাতক্ষীরা কারাগারের তালা ভেঙে পালানো সাইফুল গ্রেফতার

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি
২০ আগস্ট ২০২৫, ২১:৩৫আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ২১:৩৫
গ্রেফতার সাইফুল ইসলাম, (র‌্যাবের দেওয়া ছবি)

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট সাতক্ষীরা জেলা কারাগারের তালা ভেঙে পালিয়ে যাওয়া ১১ মামলার পলাতক আসামি মো. সাইফুল ইসলামকে (৩৩) গ্রেফতার করেছে র‌্যাব।

বুধবার (২০ আগস্ট) দুপুরে সাতক্ষীরা শহরের চালতেতলা এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার সাইফুল ইসলাম শহরের ইটাগাছার আব্দুল জলিলের ছেলে।

সন্ধ্যায় বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সাতক্ষীরা র‌্যাব-৬-এর-সিপিপি-১-এর কোম্পানি কমান্ডার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রেজাউল করিম। তিনি বলেন, ‘সাইফুল অস্ত্র, বিস্ফোরক, নারী ও শিশু নির্যাতনসহ ১১টি মামলার আসামি হিসেবে সাতক্ষীরা জেলা কারাগারে ছিলেন। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের সময় সন্ধ্যায় কারাগারের গেটের তালা ভেঙে বের হয়ে যান। পরে পেট্রলবোমা ও ককটেল নিক্ষেপ করে জেলা কারাগারে আগুন দিয়ে ব্যাপক ক্ষতিসাধন করেন। এ ছাড়া কারাগারের জিনিসপত্র লুটপাট করে পলাতক ছিলেন। ইতোমধ্যে তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন এলাকায় নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের অভিযোগে সাতক্ষীরা সদর থানায় মামলা হয়েছে। গ্রেফতারের পর সাতক্ষীরা সদর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।’

/এএম/
বিষয়:
সাতক্ষীরাগ্রেফতারকারাগারমামলা
জেলেনস্কি-পুতিন বৈঠকে আগ্রহী নয় রাশিয়া
