বৃহস্পতিবার, ২১ আগস্ট ২০২৫
৬ ভাদ্র ১৪৩২
আসন পুনর্বিন্যাস পরিকল্পনা থেকে সরে আসতে যশোরে বিক্ষোভ

যশোর প্রতিনিধি
২১ আগস্ট ২০২৫, ১৪:২৫আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ১৪:২৫
বিক্ষোভ কর্মসূচি

যশোর জেলার ছয়টি সংসদীয় আসনের সীমানা অপরিবর্তিত রেখে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবিতে বিক্ষোভ করেছে যশোর জেলা স্বেচ্ছাসেবক দল।

বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) সকালে সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি বিশাল বিক্ষোভ মিছিল শহরের প্রবেশদ্বার বকচর থেকে শুরু হয়। মিছিল গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে মণিহারের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

এখানে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তারা বলেন, নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে আসন পুনর্বিন্যাসের নামে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। এর মধ্য দিয়ে তারা যশোরের চিরায়ত নির্বাচনি সংস্কৃতি, পরিবেশ ও সম্প্রীতিকে বিনষ্টের চক্রান্ত করা হচ্ছে। এটি কোনোভাবেই যশোরবাসী মেনে নিতে পারে না।

নেতৃবৃন্দ বলেন, নির্বাচন কমিশন যে সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে তা যে একতরফা তা এই জেলার মানুষের মতামত গ্রহণ না করার মধ্য দিয়ে তারা প্রমাণ করেছে। এই পরিকল্পনা থেকে অবশ্যই দ্রুততার সাথে তাদের বেরিয়ে আসতে হবে।

একইসঙ্গে আগামী ফেব্রুয়ারির মধ্যেই নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি জানান নেতৃবৃন্দ।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন যশোর জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক মোস্তফা আমীর ফয়সাল।

বক্তৃতা করেন সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আঞ্জুরুল হক খোকন, জেলা যুবদলের সদস্য সচিব আনছারুল হক রানা, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আলী হায়দার রানা এবং সদস্য সচিব রাজিদুর রহমান সাগর।

