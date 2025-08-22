X
শুক্রবার, ২২ আগস্ট ২০২৫
৭ ভাদ্র ১৪৩২
আটক বাংলাদেশি যুবককে ফেরত দিলো বিএসএফ

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি
২২ আগস্ট ২০২৫, ১৫:০৮আপডেট : ২২ আগস্ট ২০২৫, ১৫:০৮
দুই দেশের কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ফেরত দেওয়া হয় আটক যুবককে

অবৈধভাবে সীমান্তের শূন্যরেখা অতিক্রম করে ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার পর আটক এক বাংলাদেশি নাগরিককে কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ফেরত দিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

শুক্রবার (২২আগস্ট) সকালে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (৪৭ বিজিবি) কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. মাহবুব মুর্শেদ রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

আটক বাংলাদেশির নাম ইকবাল হোসেন (৩৮)। তিনি মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার কুতুবপুর গ্রামের মো. জারাবাত হোসেনের ছেলে।

বিজিবি অধিনায়ক জানান, গতকাল বৃহস্পতিবার দেড়টার দিকে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের অধীনস্থ কাথুলী বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকার সীমান্ত পিলার ১৩২/১৫-আর-এর নিকট স্থানীয় বাংলাদেশি নাগরিক ইকবাল হোসেন মেহেরপুর জেলার মধ্যে প্রবাহিত ভৈরব নদীর মাঝ বরাবর নির্ধারিত শূন্যরেখা সাঁতরে অতিক্রম করে আনুমানিক ১০০ গজ ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। পরে কুতুবপুর মাঠ নামক স্থানে ঘাস কাটার সময় প্রতিপক্ষ ৫৬ ব্যাটালিয়ন বিএসএফ-এর তেইনপুর ক্যাম্পের সদস্যরা তাকে আটক করে নিয়ে যায়।

ঘটনার পরে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের কাথুলী কোম্পানি কমান্ডার, প্রতিপক্ষ ৫৬ ব্যাটালিয়ন বিএসএফ-এর রাউথবাড়ী কোম্পানি কমান্ডারের সঙ্গে তাৎক্ষণিক যোগাযোগ করে বাংলাদেশি নাগরিকের সুস্থতার বিষয়ে নিশ্চিত করেন এবং তাকে ফেরত প্রদানের ব্যাপারে আলোচনা করেন। বিএসএফ কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশি নাগরিককে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ফেরতের বিষয়ে সম্মতি জানায়।

পরে আজ শুক্রবার আটক বাংলাদেশি নাগরিককে ফেরত প্রদানের লক্ষ্যে সীমান্ত পিলার ১৩৩/৩-এস-এর নিকট কাথুলী কোম্পানি কমান্ডার (৪৭ বিজিবি) এবং প্রতিপক্ষ ৫৬ ব্যাটালিয়ন বিএসএফের রাউথবাড়ী কোম্পানি কমান্ডারের মধ্যে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পতাকা বৈঠকে বাংলাদেশি নাগরিককে সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় বিজিবির নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়।

ফেরতপ্রাপ্ত নাগরিককে ইতোমধ্যে অনুপ্রবেশের দায়ে মামলা দায়ের করে গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

