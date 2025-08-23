X
শনিবার, ২৩ আগস্ট ২০২৫
৭ ভাদ্র ১৪৩২
‘বাংলাদেশে পণ্যের দাম না কমার পেছনে অন্তর্বর্তী সরকারের দুর্নীতি-ক্ষমতার লোভই দায়ী’

যশোর প্রতিনিধি
২৩ আগস্ট ২০২৫, ০৪:৩৭আপডেট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, ০৪:৩৭
সমাবেশে বক্তব্য দেন নুরুল হক নুর

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর বলেছেন, ‘আওয়ামী লীগ একটি অচল মাল। এ দেশে আর তাদের ফিরে আসার সুযোগ নেই। একইসঙ্গে দেশে বিগত ৫০ বছর ধরে কালো টাকার রাজনীতি চলছে।’ এই ধারা বন্ধ করে বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য নির্বাচনি খেলা বন্ধ করার আহ্বান জানান তিনি।

বৃহস্পতিবার (২২ আগস্ট) বিকালে যশোর জেলা গণঅধিকার পরিষদ আয়োজিত গণ সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

১৮-এর কোটা সংস্কার থেকে শুরু করে ২৪-এর রাষ্ট্র সংস্কার এবং নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণের আকাঙ্ক্ষায় শহরের টাউন হল মাঠের রওশন আলী মঞ্চে এই গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

নুরুল হক নুর বলেন, ‘বিশ্ববাজারে পণ্যের দাম কমলেও বাংলাদেশে না কমার পেছনে পূর্ববর্তী সরকারের মতোই বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দুর্নীতি, দুর্বৃত্তায়ন ও ক্ষমতার লোভই দায়ী।’

তিনি বলেন, ‘যারা এখনও ক্ষমতার দাপট দেখাচ্ছেন, তাদের উচিত পতিত স্বৈরাচারদের দিকে তাকানো। দীর্ঘদিন ধরে লুটপাটকারীরা রাজনীতিকে জমিদারি প্রথা বানিয়ে রেখেছিল, কিন্তু এই দেশে আর লুটপাটের রাজনীতি চলবে না।’

ডাকসুর সাবেক এই ভিপি বলেন, ‘পুরাতন ব্যবস্থা দিয়ে নতুন রাষ্ট্র গঠন সম্ভব নয়, তাই নির্বাচনের আগেই রাষ্ট্রীয় সংস্কার জরুরি।  রাষ্ট্র পুনর্গঠন না করে কোনও নির্বাচনে হবে না।’

নুর অভিযোগ করে বলেন, ‘গত ১৬ বছর ধরে শেখ হাসিনা একা দেশ শাসন করেছেন, কিন্তু শেষবেলায় তিনি দুপুরের ভাতও খেতে পারেননি। দিল্লির মাল দিল্লি চলে গেছে,  যারা এখনও আস্ফালন দেখাচ্ছেন, দেশের সাধারণ মানুষ তাদের প্রতিহত করবে।’ তিনি আওয়ামী লীগকে একটি ‘গণহত্যাকারী রাজনৈতিক দল’ আখ্যা দিয়ে বলেন, ‘এই দল আর গ্রহণযোগ্য নয়।’

/এফআর/
বিষয়:
নুরুল হক নুরগণঅধিকার পরিষদ
