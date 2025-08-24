X
রবিবার, ২৪ আগস্ট ২০২৫
৯ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ভারতে আটক বাংলাদেশি পুলিশ কর্মকর্তা গত অক্টোবর থেকে কর্মস্থলে অনুপস্থিত

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি
২৪ আগস্ট ২০২৫, ২১:৩০আপডেট : ২৪ আগস্ট ২০২৫, ২১:৫৭
ভারতে আটক পুলিশ কর্মকর্তা

সাতক্ষীরার কাকডাঙ্গা সীমান্ত দিয়ে ভারতে অবৈধ অনুপ্রবেশের সময় বিএসএফের হাতে আটক হয়েছেন বাংলাদেশের এক পুলিশ কর্মকর্তা। তিনি ময়মনসিংহের মুক্তাগাছায় এপিবিএন-২ এ কর্মরত সাময়িক বরখাস্ত হওয়া সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) মোহাম্মদ আরিফুজ্জামান।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এর আগে আরিফুজ্জামান রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের সহকারী পুলিশ সুপার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। পরে তাকে বদলি করে মুক্তাগাছার এপিবিএন-২ এ পাঠানো হয়। সেখানে তিনি ২০২৪ সালের ১৩ অক্টোবর পর্যন্ত দায়িত্বে ছিলেন। ১৪ অক্টোবর থেকে বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকা, অসদাচরণ ও পলায়নের অভিযোগে তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। তারপর থেকেই তিনি পলাতক ছিলেন।

সাতক্ষীরার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মুকিত খান বলেন, আরিফুজ্জামানের বিরুদ্ধে রংপুরের তাজহাট ও কোতোয়ালি থানায় হত্যাসহ একাধিক অভিযোগে পাঁচটি মামলা রয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত শনিবার সন্ধ্যায় কাকডাঙ্গা সীমান্ত পার হয়ে ভারতের উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার হাকিমপুর সীমান্ত চৌকির কাছে গেলে বিএসএফ সদস্যরা তাকে আটক করে। পরে তাকে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের হাতে সোপর্দ করা হয়। বর্তমানে তিনি বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর থানায় পুলিশ হেফাজতে রয়েছেন।

কাকডাঙ্গা বিজিবি ক্যাম্পের সুবেদার কামরুজ্জামান জানান, বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলছে।

/এফআর/
বিষয়:
ভারতসাতক্ষীরাপুলিশ
সম্পর্কিত
মোহাম্মদপুরের আলোচিত ওসিসহ ৩ পুলিশ কর্মকর্তার বদলি
বুড়িগঙ্গা থেকে নারী-শিশুসহ ৪ জনের মরদেহ উদ্ধার
ভারত ও চীনের ঘনিষ্ঠতা এশিয়ার ভূ-রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য চ্যালেঞ্জ?
সর্বশেষ খবর
ট্র্যাকে পড়ে গিয়ে দ্রুততম মানব ইমরানুরের ক্ষোভ
ট্র্যাকে পড়ে গিয়ে দ্রুততম মানব ইমরানুরের ক্ষোভ
ইসহাক দারকে সার্ক পুনরুজ্জীবিত করার কথা বললেন ড. ইউনূস
ইসহাক দারকে সার্ক পুনরুজ্জীবিত করার কথা বললেন ড. ইউনূস
হাজী এয়ার ট্রাভেলসের ৩২ কোটি টাকা আত্মসাৎ: ফ্লাইট এক্সপার্টের ২ কর্মকর্তা রিমান্ডে
হাজী এয়ার ট্রাভেলসের ৩২ কোটি টাকা আত্মসাৎ: ফ্লাইট এক্সপার্টের ২ কর্মকর্তা রিমান্ডে
৫ বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে ডিএনসিসির সমঝোতা স্মারক সই
৫ বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে ডিএনসিসির সমঝোতা স্মারক সই
সর্বাধিক পঠিত
ট্রেন মিস করে চট্টগ্রাম স্টেশনে যাত্রীদের বিক্ষোভ
ট্রেন মিস করে চট্টগ্রাম স্টেশনে যাত্রীদের বিক্ষোভ
বক্তব্য সুপরিকল্পিত চক্রান্তের প্রয়াস, ফজলুর রহমানকে শোকজ বিএনপির
বক্তব্য সুপরিকল্পিত চক্রান্তের প্রয়াস, ফজলুর রহমানকে শোকজ বিএনপির
ভারত ও চীনের ঘনিষ্ঠতা এশিয়ার ভূ-রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য চ্যালেঞ্জ?
ভারত ও চীনের ঘনিষ্ঠতা এশিয়ার ভূ-রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য চ্যালেঞ্জ?
নিরাপত্তা দুর্বলতায় বিমানের চাকা ও তেল চুরি
নিরাপত্তা দুর্বলতায় বিমানের চাকা ও তেল চুরি
পিএসসির নতুন তিন সদস্যকে শপথ পড়ালেন প্রধান বিচারপতি
পিএসসির নতুন তিন সদস্যকে শপথ পড়ালেন প্রধান বিচারপতি
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media