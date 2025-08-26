X
মঙ্গলবার, ২৬ আগস্ট ২০২৫
১১ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

অবৈধভাবে ভারতে যাওয়ার সময় ৭ বাংলাদেশি আটক

বেনাপোল প্রতিনিধি
২৬ আগস্ট ২০২৫, ১৬:২৯আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ১৬:২৯
সীমান্ত থেকে আটকরা

যশোরের শার্শা উপজেলার কায়বা সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের সময় সাত বাংলাদেশিকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) ভোরে কায়বা গ্রামের পূর্ব রুদ্রপুর এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়। এর মধ্যে ৪ জন পুরুষ ও ৩ জন নারী রয়েছেন।

আটকরা হলেন- রথিন্দ্রনাথ গাইনের ছেলে হৃদয় গাইন (২৩), শিশির মন্ডলের ছেলে সুজিত মন্ডল (৩৪), শ্রীকান্ত গাইনের ছেলে কুমার জিন্দ্র গাইন (৫০), কলিন্দর মন্ডলের ছেলে পাচু মন্ডল (৩৬), মৃত সুশান্ত নন্দীর মেয়ে পুতুল (২০), বিনয় অধিকারীর মেয়ে তৃষ্ণা অনুকারী (১৭) ও মৃত শামসুর শেখের মেয়ে ছবুরণ বেগম (৪৫)।

জানা গেছে, আটকের সময় তাদের কাছ থেকে বাংলাদেশি তিন হাজার টাকা, ভারতীয় আট হাজার রুপি ও সাতটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে।

খুলনা ব্যাটালিয়ন (২১ বিজিবি)-এর অধিনায়ক লে. কর্নেল মোহাম্মদ খুরশীদ আনোয়ার জানান, গোপন সংবাদে তারা জানতে পারেন, বেশ কিছু নারী-পুরুষ অবৈধভাবে বাংলাদেশ সীমান্ত পার হয়ে ভারতে যাবে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে বিজিবির কায়বা বিওপির একটি টহল দল সীমান্তে গোপন অবস্থান নেয়। এ সময় অবৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করলে তাদের আটক করা হয়।

তিনি আরও বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে সীমান্তে অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধে বিজিবি নজরদারি ও টহল তৎপরতা জোরদার করেছে এবং সীমান্তবর্তী জনগণকে নিয়মিতভাবে সচেতন করা হচ্ছে। আটকদের মালামালসহ শার্শা থানায় হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে।

/এফআর/
বিষয়:
ভারত সীমান্ত
সম্পর্কিত
মেহেরপুর সীমান্ত থেকে বাংলাদেশি যুবককে ধরে নিয়ে গেলো বিএসএফ
মেহেরপুর সীমান্তে ৩৯ জনকে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বিপুল পরিমাণ ভারতীয় পণ্য আটক
সর্বশেষ খবর
কামরাঙ্গীরচরকে ঢাকা-২ আসনে রাখার দাবি
কামরাঙ্গীরচরকে ঢাকা-২ আসনে রাখার দাবি
টয়লেটের বোটকা গন্ধ দূর করার কার্যকর কিছু উপায় জেনে নিন
টয়লেটের বোটকা গন্ধ দূর করার কার্যকর কিছু উপায় জেনে নিন
স্বাস্থ্যের বাজেটের উল্লেখযোগ্য অংশ উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে ব্যয় করা প্রয়োজন
স্বাস্থ্যের বাজেটের উল্লেখযোগ্য অংশ উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে ব্যয় করা প্রয়োজন
নির্বাচন নিয়ে কোনও জটিলতা চায় না বিএনপি: সালাহ উদ্দিন
নির্বাচন নিয়ে কোনও জটিলতা চায় না বিএনপি: সালাহ উদ্দিন
সর্বাধিক পঠিত
গজারিয়ায় পুলিশ ক্যাম্পে সন্ত্রাসীদের হামলা, তুমুল গোলাগুলি
গজারিয়ায় পুলিশ ক্যাম্পে সন্ত্রাসীদের হামলা, তুমুল গোলাগুলি
জন্মসনদ ছাড়া মিলবে না ১৯ নাগরিক সেবা
জন্মসনদ ছাড়া মিলবে না ১৯ নাগরিক সেবা
হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর
হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর
রাজধানীর বিভিন্ন পয়েন্টে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ, তীব্র যানজট
রাজধানীর বিভিন্ন পয়েন্টে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ, তীব্র যানজট
ফজলুর রহমানের পক্ষে রাজপথে প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন ভক্তরা
ফজলুর রহমানের পক্ষে রাজপথে প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন ভক্তরা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media