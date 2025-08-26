অবৈধভাবে ভারতে যাওয়ার সময় ৭ বাংলাদেশি আটক

যশোরের শার্শা উপজেলার কায়বা সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের সময় সাত বাংলাদেশিকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।
মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) ভোরে কায়বা গ্রামের পূর্ব রুদ্রপুর এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়। এর মধ্যে ৪ জন পুরুষ ও ৩ জন নারী রয়েছেন।
আটকরা হলেন- রথিন্দ্রনাথ গাইনের ছেলে হৃদয় গাইন (২৩), শিশির মন্ডলের ছেলে সুজিত মন্ডল (৩৪), শ্রীকান্ত গাইনের ছেলে কুমার জিন্দ্র গাইন (৫০), কলিন্দর মন্ডলের ছেলে পাচু মন্ডল (৩৬), মৃত সুশান্ত নন্দীর মেয়ে পুতুল (২০), বিনয় অধিকারীর মেয়ে তৃষ্ণা অনুকারী (১৭) ও মৃত শামসুর শেখের মেয়ে ছবুরণ বেগম (৪৫)।
জানা গেছে, আটকের সময় তাদের কাছ থেকে বাংলাদেশি তিন হাজার টাকা, ভারতীয় আট হাজার রুপি ও সাতটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে।
খুলনা ব্যাটালিয়ন (২১ বিজিবি)-এর অধিনায়ক লে. কর্নেল মোহাম্মদ খুরশীদ আনোয়ার জানান, গোপন সংবাদে তারা জানতে পারেন, বেশ কিছু নারী-পুরুষ অবৈধভাবে বাংলাদেশ সীমান্ত পার হয়ে ভারতে যাবে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে বিজিবির কায়বা বিওপির একটি টহল দল সীমান্তে গোপন অবস্থান নেয়। এ সময় অবৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করলে তাদের আটক করা হয়।
তিনি আরও বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে সীমান্তে অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধে বিজিবি নজরদারি ও টহল তৎপরতা জোরদার করেছে এবং সীমান্তবর্তী জনগণকে নিয়মিতভাবে সচেতন করা হচ্ছে। আটকদের মালামালসহ শার্শা থানায় হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে।