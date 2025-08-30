সাতক্ষীরায় বিএনপির ৪৯ নেতাকর্মীর জামায়াতে যোগদান

সাতক্ষীরার আশাশুনি উপজেলার বুধহাটা ইউনিয়নের বিএনপির ৪৯ নেতাকর্মী বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেছেন।
শুক্রবার (২৯ আগস্ট) বিকাল ৪টায় ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডে যোগদানকৃতদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।
ওয়ার্ড জামায়াতের আয়োজনে গাজীরহাট বাজারে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ওয়ার্ড সভাপতি শীষ মুহাম্মদ জেরি। ইউনিয়ন সেক্রেটারি রবিউল ইসলামের সঞ্চালনায় সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি প্রভাষক মাওলানা ওমর ফারুক। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন কর্মপরিষদ সদস্য ও ল’ ইয়ার্স কাউন্সিলের জেলা সভাপতি অ্যাড. আব্দুস সোবহান মুকুল, জেলা শ্রমিককল্যাণ ফেডারেশনের সহ-সভাপতি মাও. আবু বকর সিদ্দিক, উপজেলা জামায়াতের আমির আবু মুছা তারিকুজ্জামান তুষার, নায়েবে আমির ও জামায়াত মনোনীত উপজেলা চেয়ারম্যান প্রার্থী মাওলানা নূরুল আবছার মুরতাজা, নায়েবে আমির মাও. মোশাররফ হোসেন, সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান ও জজ কোর্টের এপিপি অ্যাড. শহিদুল ইসলাম, সহকারী সেক্রেটারি ডা. রোকনুজ্জামান প্রমুখ।
অনুষ্ঠানে উপজেলা অফিস সেক্রেটারি মাওলানা রুহুল কুদ্দুছ, বুধহাটা ইউনিয়ন আমির মাওলানা আ. ওয়াদুদ, নায়েবে আমির হাফেজ বেলাল হোসেন ও আব্দুস সালাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সভাপতি ফারুক হোসেনের নেতৃত্বে ৭নং ওয়ার্ডের ৩০ জন এবং ৮নং ওয়ার্ডের ১০ জন ও ৯নং ওয়ার্ডের ৯ জন বিএনপির নেতাকর্মী জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন।