রবিবার, ৩১ আগস্ট ২০২৫
১৬ ভাদ্র ১৪৩২
নারী নির্যাতন মামলায় মোংলা বন্দর কর্মচারী কারাগারে

মোংলা প্রতিনিধি
৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৫:২৮আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৫:২৮
ওমর ফিরোজ

বাগেরহাটের মোংলায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন (সংশোধিত) ২০২৩ সালের ১১-এর (গ) ধারায় পরোয়ানাভুক্ত পলাতক আসামি ওমর ফিরোজকে (৪০) গ্রেফতার করেছে পুলিশ। রবিবার (৩১ আগস্ট) সকালে মাধবি আবাসিক এলাকার নিজ বাসা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

ওমর ফিরোজ বুড়িরডাঙ্গা ইউনিয়নের আব্দুল রাজ্জাকের ছেলে। তিনি মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের নৌযানের ইনল্যান্ড মাস্টার পদে কর্মরত রয়েছেন।

মোংলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আনিসুর রহমান জানান, আসামি ওমর ফিরোজের স্ত্রী রায়হানা শারমিন নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে গত ১৩ এপ্রিল খুলনার নারী ও শিশু নির্যাতন ট্রাইব্যুনাল-১ আদালতে মামলা দায়ের করেন। সেই মামলায় আসামি পলাতক ছিলেন। পরে তার বিরুদ্ধে আদালত থেকে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে হলে আসামি ওমর ফিরোজকে গ্রেফতার করা হয়।

রবিবার দুপুরে তাকে বাগেরহাট জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।

ওমর ফিরোজের স্ত্রী রায়হানা শারমিন বলেন, ‘২০১২ সালে বিয়ে হওয়ার কিছুদিন পর থেকে যৌতুকের দাবিতে আমাকে নির্যাতন করে আসছিল ওমর। একপর্যায়ে আমার বাবা সিদ্দিকুর রহমান তাকে বন্দর কর্তৃপক্ষে চাকরি পাইয়ে দেন। এরপরও আমার ওপর নির্যাতন চলতে থাকে। নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে গত ১৩ এপ্রিল তার বিরুদ্ধে খুলনার নারী ও শিশু নির্যাতন ট্রাইব্যুনাল-১-এ মামলা দায়ের করি।’

