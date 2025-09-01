আগামী ফেব্রুয়ারিতেই নির্বাচন এবং বিএনপি জয়ী হবে: দুদু

বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু বলেছেন, ‘আগামী ফেব্রুয়ারিতেই নির্বাচন হবে। এমন কোনও শক্তি নেই যে নির্বাচন বন্ধ করতে পারে। কোনও ষড়যন্ত্র হতে দেবো না। মানুষ পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেবে। তারেক রহমানের নেতৃত্বে আগামী নির্বাচনে বিএনপি জয়ী হবে। দেশের মানুষ তারেক রহমানকে চায়। এজন্য স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্র রক্ষায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।’
সোমবার (০১ সেপ্টেম্বর) বিকালে খুলনা নগরীর শিববাড়ি মোড়ে বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি। খুলনা মহানগর ও জেলা কমিটির ছয় দিনব্যাপী কর্মসূচির প্রথম দিনে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশ পরবর্তীতে শোভাযাত্রা কর্মসূচি থাকলেও জনদুর্ভোগ বিবেচনায় সেটি বাতিল করা হয়। এ ছাড়া কর্মসূচি শেষে নেতাকর্মীরা সমাবেশস্থলে পরিষ্কার-পরিছন্নতার কাজ করেন।
শামসুজ্জামান দুদু, ‘শেখ মুজিব মুক্তিযুদ্ধে অংশ না নিয়ে; সম্পৃক্ত না থেকে স্বাধীনতার পর দেশের ক্ষমতা দখল করেছেন। শহীদ জিয়া এমন ব্যক্তি যিনি ২৬ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। স্ত্রী-সন্তান পরিবার রেখে সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে ছিলেন, নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতা ঘোষণার দেওয়ার কথা তো ছিল শেখ মুজিবের। তিনি কারাগারের নামে সেদিন পাকিস্তানে ছিলেন।’
তিনি আরও বলেন, ‘বিএনপিকে শেখ হাসিনা নির্যাতন করেছে, হয়রানি করেছে। প্রায় ১০ হাজার নেতাকর্মীকে হত্যা করেছে। মুজিব যেমন ৭২-৭৫ সালে ৪০ হাজার মানুষকে হত্যা করেছিল। বাকশাল গঠন করে গণতন্ত্রকে হত্যা করেছিল। আর শহীদ জিয়া ৭ নভেম্বরে সিপাহী-জনতার লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতায় এসেছিলেন। তিনি এদেশকে বিশ্বে আধুনিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন।’
মহানগর বিএনপির সভাপতি এস এম শফিকুল আলম মনার সভাপতিত্বে সমাবেশ প্রধান বক্তা ছিলেন বিএনপির তথ্য বিষয়ক সম্পাদক আজিজুল বারী হেলাল, বিশেষ সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক জয়ন্ত কুমার কুন্ডু। এতে বক্তব্য দেন জেলা বিএনপির আহ্বায়ক মনিরুজ্জামান মন্টু প্রমুখ।