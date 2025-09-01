X
সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৭ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

আগামী ফেব্রুয়ারিতেই নির্বাচন এবং বিএনপি জয়ী হবে: দুদু

খুলনা প্রতিনিধি
০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৪৮আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৪৮
সোমবার বিকালে খুলনা নগরীর শিববাড়ি মোড়ে বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সমাবেশে বক্তব্য দেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু

বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু বলেছেন, ‘আগামী ফেব্রুয়ারিতেই নির্বাচন হবে। এমন কোনও শক্তি নেই যে নির্বাচন বন্ধ করতে পারে। কোনও ষড়যন্ত্র হতে দেবো না। মানুষ পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেবে। তারেক রহমানের নেতৃত্বে আগামী নির্বাচনে বিএনপি জয়ী হবে। দেশের মানুষ তারেক রহমানকে চায়। এজন্য স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্র রক্ষায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।’

সোমবার (০১ সেপ্টেম্বর) বিকালে খুলনা নগরীর শিববাড়ি মোড়ে বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি। খুলনা মহানগর ও জেলা কমিটির ছয় দিনব্যাপী কর্মসূচির প্রথম দিনে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশ পরবর্তীতে শোভাযাত্রা কর্মসূচি থাকলেও জনদুর্ভোগ বিবেচনায় সেটি বাতিল করা হয়। এ ছাড়া কর্মসূচি শেষে নেতাকর্মীরা সমাবেশস্থলে পরিষ্কার-পরিছন্নতার কাজ করেন।

শামসুজ্জামান দুদু, ‘শেখ মুজিব মুক্তিযুদ্ধে অংশ না নিয়ে; সম্পৃক্ত না থেকে স্বাধীনতার পর দেশের ক্ষমতা দখল করেছেন। শহীদ জিয়া এমন ব্যক্তি যিনি ২৬ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। স্ত্রী-সন্তান পরিবার রেখে সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে ছিলেন, নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতা ঘোষণার দেওয়ার কথা তো ছিল শেখ মুজিবের। তিনি কারাগারের নামে সেদিন পাকিস্তানে ছিলেন।’

তিনি আরও বলেন, ‘বিএনপিকে শেখ হাসিনা নির্যাতন করেছে, হয়রানি করেছে। প্রায় ১০ হাজার নেতাকর্মীকে হত্যা করেছে। মুজিব যেমন ৭২-৭৫ সালে ৪০ হাজার মানুষকে হত্যা করেছিল। বাকশাল গঠন করে গণতন্ত্রকে হত্যা করেছিল। আর শহীদ জিয়া ৭ নভেম্বরে সিপাহী-জনতার লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতায় এসেছিলেন। তিনি এদেশকে বিশ্বে আধুনিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন।’

মহানগর বিএনপির সভাপতি এস এম শফিকুল আলম মনার সভাপতিত্বে সমাবেশ প্রধান বক্তা ছিলেন বিএনপির তথ্য বিষয়ক সম্পাদক আজিজুল বারী হেলাল, বিশেষ সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক জয়ন্ত কুমার কুন্ডু। এতে বক্তব্য দেন জেলা বিএনপির আহ্বায়ক মনিরুজ্জামান মন্টু প্রমুখ।

/এএম/
বিষয়:
বিএনপিশামসুজ্জামান দুদুত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন
সম্পর্কিত
প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে বিএনপিকে এনসিপির ফুলেল শুভেচ্ছা
‘পার্শ্ববর্তী দেশে অফিস খুলে ফ্যাসিস্টরা নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করছে’
ফেব্রুয়ারির নির্বাচনই বিএনপির সামনে চ্যালেঞ্জ: মির্জা ফখরুল
সর্বশেষ খবর
প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে বিএনপিকে এনসিপির ফুলেল শুভেচ্ছা
প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে বিএনপিকে এনসিপির ফুলেল শুভেচ্ছা
চবি শিক্ষার্থীদের ওপর হামলায় জড়িতদের গ্রেফতার দাবিতে ছাত্রীদের বিক্ষোভ
চবি শিক্ষার্থীদের ওপর হামলায় জড়িতদের গ্রেফতার দাবিতে ছাত্রীদের বিক্ষোভ
সুপারিশ বঞ্চিত আইসিটি প্রভাষকদের আন্দোলনের হুঁশিয়ারি
সুপারিশ বঞ্চিত আইসিটি প্রভাষকদের আন্দোলনের হুঁশিয়ারি
ডাকসু নির্বাচনের সিদ্ধান্ত ঢাবি থেকে হবে হাইকোর্ট নয়: আব্দুল কাদের
ডাকসু নির্বাচনের সিদ্ধান্ত ঢাবি থেকে হবে হাইকোর্ট নয়: আব্দুল কাদের
সর্বাধিক পঠিত
বিমানবন্দর থেকে ফেরত পাঠানো হলো বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরকে 
বিমানবন্দর থেকে ফেরত পাঠানো হলো বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরকে 
ছড়িয়ে পড়া গুজবে কান না দিতে প্রধান উপদেষ্টার প্রতি সেনাপ্রধানের আহ্বান 
ছড়িয়ে পড়া গুজবে কান না দিতে প্রধান উপদেষ্টার প্রতি সেনাপ্রধানের আহ্বান 
প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষক পদে ২১৬৯ জনের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি
প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষক পদে ২১৬৯ জনের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি
হোটেল ওয়েস্টিন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকের মরদেহ উদ্ধার
হোটেল ওয়েস্টিন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকের মরদেহ উদ্ধার
আর্থিক সুবিধা পরিশোধের পরিমাণ চূড়ান্ত করতে পারেনি অর্থ মন্ত্রণালয়
প্রশাসনে ভূতাপেক্ষ পদোন্নতি ও পদায়ন আর্থিক সুবিধা পরিশোধের পরিমাণ চূড়ান্ত করতে পারেনি অর্থ মন্ত্রণালয়
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media