শুক্রবার, ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২০ ভাদ্র ১৪৩২
খুলনায় যুবককে গুলি করে হত্যা, ‘শীর্ষ সন্ত্রাসী’ বলছে পুলিশ

খুলনা প্রতিনিধি
০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০২:১৫আপডেট : ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০২:১৫
নিহত ইমরান হোসেন মানিক

খুলনার রূপসায় ইমরান হোসেন মানিক (৩৮) নামে এক যুবককে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা।

বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) রাত ১১টার দিকে নৈহাটি ইউনিয়নের জয়পুর মাস্টার বাড়ির গেটের সামনে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত মানিক ওই ইউনিয়নের বাগমার গ্রামের বেলায়েত হোসেনের ছেলে। তিনি সন্ত্রাসী সংগঠন বি-কোম্পানির (গ্রেনেড বাবু) সক্রিয় সদস্য বলে জানিয়েছে পুলিশ।

স্থানীয় লোকজন জানিয়েছেন, রাতে হঠাৎ গুলির শব্দ শুনে তারা বাইরে বের হয়ে আসেন। এর পর মানিকের মরদেহ দেখতে পান। ঘটনার পরপর ওই এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তবে হত্যাকাণ্ডের কারণ এখনও জানা যায়নি।

দুজন প্রত্যক্ষদর্শী জানান, দুর্বৃত্তরা খুব কাছ থেকে মানিকের মুখমণ্ডল লক্ষ্য করে ৫/৬ রাউন্ড গুলি করে পালিয়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই মারা যান মানিক। 

রূপসা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহফুজুর রহমান বলেন, ‘নিহত মানিক বি কোম্পানির শীর্ষ সন্ত্রাসী। তাকে দুর্বৃত্তরা গুলি করে হত্যা করেছে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে আলামত সংগ্রহ করেছে। সেই সঙ্গে  লাশ উদ্ধার করে থানায় আনা হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতারে অভিযান চলছে।’

 

শাবির ‘অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন অব অ্যানথ্রোপলজি’র নির্বাচন অনুষ্ঠিত
বৈষম্যহীন জনকল্যাণ রাষ্ট্র গড়তে লেবার পার্টি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ: ডা. ইরান
‘অপরাধ ও শাস্তি’ মানবমনের অন্ধগ্রহে অভিযাত্রা
নুরসহ গণঅধিকারের নেতাকর্মীদের ওপর হামলা: বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করে প্রজ্ঞাপন
গুলশানে পাসপোর্ট সেবা চালু
নুরুল হক নুর পুরোপুরি ট্রমাটাইজড: রাশেদ খান
শেখ হাসিনার পক্ষে লড়তে চেয়েও অনুমতি পাননি চার আইনজীবী
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী ও স্থানীয়দের সংঘর্ষের মূলহোতা গ্রেফতার
উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে দুই নীতিমালা ও এক অধ্যাদেশ অনুমোদন
