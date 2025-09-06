X
শনিবার, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২২ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

কুষ্টিয়ায় লালনের আখড়াবাড়িতে পুলিশ মোতায়েন

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি
০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:২৫আপডেট : ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:২৫
কুষ্টিয়ায় কুমারখালী উপজেলার ছেঁউড়িয়ায় বাউল সম্রাট লালন শাহের আখড়াবাড়িতে নিরাপত্তা জোরদার

কুষ্টিয়ায় কুমারখালী উপজেলার ছেঁউড়িয়ায় বাউল সম্রাট লালন শাহের আখড়াবাড়িতে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) সকাল থেকে সেখানে পুলিশ মোতায়েন করা হয়। কুষ্টিয়া জেলা ও কুমারখালী থানা পুলিশের সদস্যদের নিয়ে একটি দল সেখানে নিরাপত্তায় কাজ করছে।

আখড়াবাড়ি সংলগ্ন বাড়ির বাসিন্দা এস এম রাশেদ বলেন, ‘শনিবার সকাল থেকে কয়েকজন পুলিশ সদস্যকে আখড়াবাড়ির মূল ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। আখড়াবাড়ির ভেতর ও বাইরেও পুলিশের উপস্থিতি রয়েছে।’

কুষ্টিয়া পুলিশের মুখপাত্র ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ফয়সাল মাহমুদ বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘বাড়তি সতর্কতার অংশ হিসেবে লালন শাহের আখড়াবাড়িতে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। আগামী ২৪ ঘণ্টা সেখানে পুলিশ সদস্যরা নিরাপত্তায় নিয়োজিত থাকবেন। তবে কোনও হুমকি বা হামলার আশঙ্কা নেই। তবু আমরা আগাম সতর্ক আছি।'

এ বিষয়ে লালন একাডেমির সভাপতি ও জেলা প্রশাসক (ডিসি) আবু হাসনাত মোহাম্মদ আরেফীন বলেন, ‌‘এটা পুলিশের রুটিন ওয়ার্ক। এ ছাড়া তেমন কিছু না।’

প্রসঙ্গত, আগামী ১ কার্তিক (১৭ অক্টোবর) লালন শাহের তিরোধান দিবস। এ উপলক্ষে এবার সরকার ‘ক’ শ্রেণিভুক্ত হিসেবে জাতীয়ভাবে দিবসটি পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

/এএম/
বিষয়:
পুলিশ
সম্পর্কিত
পুলিশ ক্যাম্পে হামলা করা ডাকাতরা দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
বাসচাপায় প্রাণ হারালেন ডিবির ওসি
মোহাম্মদপুর-আদাবরে বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ৩৪
সর্বশেষ খবর
সম্পত্তি বিতর্কে বিপদে ব্রিটিশ রাজনী‌তিকরা, হারা‌চ্ছেন মন্ত্রিত্ব
সম্পত্তি বিতর্কে বিপদে ব্রিটিশ রাজনী‌তিকরা, হারা‌চ্ছেন মন্ত্রিত্ব
প্রধান বিচারপতিও কনটেম্পট অব কোর্টের ঊর্ধ্বে নন: অ্যাটর্নি জেনারেল
প্রধান বিচারপতিও কনটেম্পট অব কোর্টের ঊর্ধ্বে নন: অ্যাটর্নি জেনারেল
কাদেরিয়া বাহিনী ও ছাত্র সমাজের পাল্টাপাল্টি সমাবেশের ডাক, ১৪৪ ধারা জারি
কাদেরিয়া বাহিনী ও ছাত্র সমাজের পাল্টাপাল্টি সমাবেশের ডাক, ১৪৪ ধারা জারি
ধানক্ষেতে হাত-পা ও মাথাবিহীন লাশ, পরিচয় জানা যায়নি
ধানক্ষেতে হাত-পা ও মাথাবিহীন লাশ, পরিচয় জানা যায়নি
সর্বাধিক পঠিত
যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রফতানি: এক বছরেই মন্দা থেকে শীর্ষে বাংলাদেশ
যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রফতানি: এক বছরেই মন্দা থেকে শীর্ষে বাংলাদেশ
ব্যাংক লোকসানে লভ্যাংশ ও বোনাস বন্ধ: গভর্নর
ব্যাংক লোকসানে লভ্যাংশ ও বোনাস বন্ধ: গভর্নর
নুরাল পাগলার বাড়িতে হামলার ঘটনায় একজন নিহত, অর্ধশতাধিক আহত
নুরাল পাগলার বাড়িতে হামলার ঘটনায় একজন নিহত, অর্ধশতাধিক আহত
জাতীয় পার্টির অফিসে হামলার ঘটনায় বিএনপির তীব্র নিন্দা
জাতীয় পার্টির অফিসে হামলার ঘটনায় বিএনপির তীব্র নিন্দা
জেট ফুয়েলের পাইপ লাইন আবারও নির্মাণের উদ্যোগ
২২৮ কোটি টাকার প্রকল্পের ব্যয় দাঁড়াবে ৭৫৯ কোটিজেট ফুয়েলের পাইপ লাইন আবারও নির্মাণের উদ্যোগ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media