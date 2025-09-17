ঝিনাইদহে জমির ন্যায্যমূল্যের দাবিতে ক্ষতিগ্রস্তদের সড়ক অবরোধ

ঝিনাইদহ-যশোর মহাসড়ক ৬ লেনে উন্নীতকরণে ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিক ও ব্যবসায়ীদের ন্যায্যমূল্য দেওয়ার দাবিতে মানববন্ধন ও সড়ক অবরোধ করা হয়েছে।
বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) সকালে কালীগঞ্জ উপজেলা শহরের মেইন বাসস্ট্যান্ডে এ কর্মসূচির আয়োজন করেন ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিক ও ব্যবসায়ীরা। এতে ব্যানার-ফেস্টুন নিয়ে ব্যবসায়ী, স্থানীয়সহ নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন।
সে সময় ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিক সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান গোলাম রসুল, শহিদুল ইসলাম, বদরুজ্জামান, ডা. জহুরুল ইসলাম, কমিশনার আনোয়ার হোসেনসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।
মানববন্ধন থেকে বক্তারা অভিযোগ করেন, জমির মালিকদের ২০২২ সালের মৌজামূল্য দেওয়া হচ্ছে। যেসব জমির দাম ১০ লাখ টাকা সেই জমির দাম দেওয়া হচ্ছে ২ লাখ টাকা করে। এ ছাড়াও একটি বাড়ি বা প্রতিষ্ঠানের সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ না দিয়ে আংশিক দিচ্ছে কর্তৃপক্ষ। তাই মালিক ও ব্যবসায়ীদের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতের দাবি জানানো হয়।
পরে ঝিনাইদহ-যশোর মহাসড়কে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করতে থাকেন জমির মালিক ও ব্যবসায়ীরা। এতে বন্ধ হয়ে যায় ঝিনাইদহ থেকে যশোর, কুষ্টিয়া ও চুয়াডাঙ্গাগামী সকল রুটের যান চলাচল। এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত দাবি আদায়ের জন্য তারা আন্দোলন করছিল।