X
বুধবার, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ঝিনাইদহে জমির ন্যায্যমূল্যের দাবিতে ক্ষতিগ্রস্তদের সড়ক অবরোধ

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি
১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:৪১আপডেট : ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:৪১
কর্মসূচিতে অংশ নেন নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ

ঝিনাইদহ-যশোর মহাসড়ক ৬ লেনে উন্নীতকরণে ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিক ও ব্যবসায়ীদের ন্যায্যমূল্য দেওয়ার দাবিতে মানববন্ধন ও সড়ক অবরোধ করা হয়েছে।

বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) সকালে কালীগঞ্জ উপজেলা শহরের মেইন বাসস্ট্যান্ডে এ কর্মসূচির আয়োজন করেন ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিক ও ব্যবসায়ীরা। এতে ব্যানার-ফেস্টুন নিয়ে ব্যবসায়ী, স্থানীয়সহ নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন।

সে সময় ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিক সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান গোলাম রসুল, শহিদুল ইসলাম, বদরুজ্জামান, ডা. জহুরুল ইসলাম, কমিশনার আনোয়ার হোসেনসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

মানববন্ধন থেকে বক্তারা অভিযোগ করেন, জমির মালিকদের ২০২২ সালের মৌজামূল্য দেওয়া হচ্ছে। যেসব জমির দাম ১০ লাখ টাকা সেই জমির দাম দেওয়া হচ্ছে ২ লাখ টাকা করে। এ ছাড়াও একটি বাড়ি বা প্রতিষ্ঠানের সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ না দিয়ে আংশিক দিচ্ছে কর্তৃপক্ষ। তাই মালিক ও ব্যবসায়ীদের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতের দাবি জানানো হয়।

পরে ঝিনাইদহ-যশোর মহাসড়কে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করতে থাকেন জমির মালিক ও ব্যবসায়ীরা।  এতে বন্ধ হয়ে যায় ঝিনাইদহ থেকে যশোর, কুষ্টিয়া ও চুয়াডাঙ্গাগামী সকল রুটের যান চলাচল। এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত দাবি আদায়ের জন্য তারা আন্দোলন করছিল।

/কেএইচটি/
বিষয়:
অবরোধ
সম্পর্কিত
কারিগরি শিক্ষার্থীদের সাতরাস্তা মোড় অবরোধ, যান চলাচল বন্ধ
গাজীপুর ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের সড়ক ও রেলপথ অবরোধ
আসন পুনর্বহালের দাবিতে অবরোধ চলছেফরিদপুরের ভাঙ্গায় যান চলাচল স্বাভাবিক, ইসিতে প্রতিবেদন পাঠালেন ডিসি
সর্বশেষ খবর
কারিগরি শিক্ষার্থীদের সাতরাস্তা মোড় অবরোধ, যান চলাচল বন্ধ
কারিগরি শিক্ষার্থীদের সাতরাস্তা মোড় অবরোধ, যান চলাচল বন্ধ
তৃতীয় দফায় রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে প্রথম দিনের বৈঠকে ঐকমত্য কমিশন
তৃতীয় দফায় রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে প্রথম দিনের বৈঠকে ঐকমত্য কমিশন
বাংলাদেশ যেভাবে সুপার ফোরে যেতে পারে
বাংলাদেশ যেভাবে সুপার ফোরে যেতে পারে
চট্টগ্রামের চন্দনাইশে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে দগ্ধ ১০
চট্টগ্রামের চন্দনাইশে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে দগ্ধ ১০
সর্বাধিক পঠিত
ব্রিটেনে ভিসার শর্তের জালে আট‌কে আছে বাংলাদেশি দম্প‌তির স্বপ্ন
ব্রিটেনে ভিসার শর্তের জালে আট‌কে আছে বাংলাদেশি দম্প‌তির স্বপ্ন
এনবিআরের ৫৫৫ কর্মকর্তাকে বদলি
এনবিআরের ৫৫৫ কর্মকর্তাকে বদলি
পাঁচ ইসলামী ব্যাংক একীভূত: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত
পাঁচ ইসলামী ব্যাংক একীভূত: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত
বিদেশে চিকিৎসা নিয়ে উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের পুরোনো পোস্ট ভাইরাল
বিদেশে চিকিৎসা নিয়ে উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের পুরোনো পোস্ট ভাইরাল
কাজ না করেই এক হাজার ৭৯ কোটি টাকা আত্মসাৎ
কাজ না করেই এক হাজার ৭৯ কোটি টাকা আত্মসাৎ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media