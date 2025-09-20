X
শনিবার, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৫ আশ্বিন ১৪৩২
ভারতে আটক ১৮ বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠালো বিএসএফ

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি 
২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৫:২৪আপডেট : ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৫:২৪
ফেরত আসা বাংলাদেশি নাগরিকরা

কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের (৪৭ বিজিবি) অধীনস্থ মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার কাজীপুর সীমান্ত দিয়ে বিভিন্ন সময় ভারতে আটক ১৮ বাংলাদেশি নাগরিককে ফেরত পাঠিয়েছে দেশটির সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। এর মধ্যে ১৪ জন পুরুষ ও ৪ জন নারী রয়েছেন।

শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) দিনগত রাত ১টার দিকে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের পক্ষ থেকে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে। 

এতে বিজিবি জানায়, শুক্রবার কাজীপুর বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকার বিপরীতে ১১ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের গান্দিনা ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশি ১৮ নাগরিককে ফেরত প্রদানের প্রস্তাব দেয়। এ সময় তাদের নাম-ঠিকানা সংবলিত তালিকা বিজিবির কাছে হস্তান্তর করা হয়। যাচাই-বাছাই শেষে বিজিবি নিশ্চিত হয়, তারা প্রকৃতপক্ষেই বাংলাদেশি নাগরিক। 

উল্লেখ্য, উক্ত ব্যক্তিরা বিভিন্ন সময়ে অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করলে ভারতীয় প্রশাসন তাদের আটক করে এবং বিভিন্ন মেয়াদে কারাভোগ শেষে ফেরত প্রদান করে।

এর পরিপ্রেক্ষিতে শুক্রবার রাত ৯টা থেকে ৯টা ২০ মিনিটের মধ্যে কাজীপুর বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকার সীমান্ত পিলার ১৪৭/এমপি থেকে ৩০ গজ বাংলাদেশ অভ্যন্তরে ‘কবর’ নামক স্থানে বিজিবি-বিএসএফ কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাবিদ হোসেন, কাজীপুর বিওপির কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার শাহাবুদ্দিনসহ কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের ৮ জন বিজিবি সদস্য। 

অপরদিকে ভারতীয় পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন- ১১ বিএসএফের গান্দিনা ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার এসি সুনিলসহ ব্যাটালিয়নের ৮ জন বিএসএফ সদস্য। পতাকা বৈঠক শেষে বিএসএফ ১৪ জন পুরুষ ও ৪ জন নারীসহ মোট ১৮ জন বাংলাদেশিকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করে।

ফেরত আসা নাগরিকদেরকে প্রাথমিক প্রক্রিয়া শেষে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মেহেরপুর জেলার গাংনী থানা পুলিশের হেফাজতে সোপর্দ করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

