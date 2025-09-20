সাতক্ষীরায় বিদ্যুৎকেন্দ্রে আগুন, দুই ঘণ্টা পর সরবরাহ স্বাভাবিক

সাতক্ষীরার বিনেরপোতা বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্রের (পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ) ট্রান্সমিটারে বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ডের দুই ঘণ্টা পর শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক হয়েছে। শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ট্রান্সমিটারে বিস্ফোরণ ঘটে আগুন লাগায় শহরসহ আশপাশের এলাকায় দুই ঘণ্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ ছিল। পরে দুপুর দেড়টার দিকে শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক হয়।
ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে, বিস্ফোরণের পরপরই আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে এতে কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।
সাতক্ষীরা ফায়ার সার্ভিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নুরুল ইসলাম বলেন, খবর পাওয়ার পর দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ট্রান্সফরমার অতিরিক্ত গরম হয়ে বিস্ফোরণ ঘটে আগুন লাগে।
বিদ্যুৎকেন্দ্রটির সহকারী ব্যবস্থাপক শেখ কুতুবুদ্দিন বলেন, বিনেরপোতা গ্রিড স্টেশনের ৩ নম্বর ট্রান্সমিটারে হঠাৎ আগুন ধরে যায়। এতে জেলায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। তবে শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু ছিল।
সাতক্ষীরা ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির (ওজোপাডিকো) নির্বাহী প্রকৌশলী শোয়েব হোসেন বলেন, ইতিমধ্যে খুলনা থেকে বিশেষজ্ঞ দল সাতক্ষীরায় পৌঁছেছে। কীভাবে আগুনের সূত্রপাত হলো এবং কত টাকার ক্ষতি হয়েছে, তা নিরূপণের কাজ চলছে।