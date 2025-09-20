সাতক্ষীরায় আধুনিক চিকিৎসার ভরসাস্থল ন্যাশনাল হাসপাতাল

আধুনিক চিকিৎসার ভরসাস্থল হয়ে উঠেছে সাতক্ষীরা ন্যাশনাল হাসপাতাল। শহরের ইটাগাছায় অবস্থিত এ হাসপাতাল চিকিৎসাসেবার মান ও রোগীদের আস্থার কারণে সুনাম অর্জন করেছে। প্রতিদিন শত শত মানুষ বিভিন্ন বিভাগে চিকিৎসা নিতে আসছেন। কারণ এখানে দেশের শীর্ষস্থানীয় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা নিয়মিত রোগী দেখছেন, যার ফলে স্থানীয় মানুষ রাজধানীতে না গিয়েও উন্নত মানের চিকিৎসা সেবা পাচ্ছেন।
যেসব বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এখানে সেবা দেন
হাসপাতালটিতে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা নিয়মিত রোগী দেখছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি আলোচিত পরিপাকতন্ত্র, লিভার ও পেটের রোগ বিশেষজ্ঞ ডা. আশফাক আহমেদ সিদ্দিকী। বর্তমানে মহাখালীর জাতীয় গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট অ্যান্ড হাসপাতালের গ্যাস্ট্রোলিভার বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। প্রতি বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত এবং শুক্রবার সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত সাতক্ষীরা ন্যাশনাল হাসপাতালে রোগী দেখেন। গ্যাস্ট্রিক, আলসার, লিভারের জটিলতা, হেপাটাইটিস বি ও সি, পেটের পানি জমা, লিভারের টিউমার রোগের চিকিৎসা দিয়ে থাকেন।
এ ছাড়া নিয়মিত রোগী দেখছেন—ডা. মো. আব্দুল আহাদ মুর্শিদ–বক্ষব্যাধি, ফুসফুস, ডায়াবেটিস ও মেডিসিন বিশেষজ্ঞ। ডা. এস এম শোয়াইব–চর্ম, যৌন ও এলার্জি বিশেষজ্ঞ। ডা. সানজিদা শারমিন–গাইনি, প্রসূতি ও আল্ট্রাসনোগ্রাম বিশেষজ্ঞ। ডা. মো. আব্দুল আহছানুল কবীর (শাহীন)– মেডিসিন, হৃদরোগ ও বাতজ্বর বিশেষজ্ঞ। সহযোগী অধ্যাপক ডা. মো. আব্দুল আলীম (নাদিম)–নিউরো মেডিসিন (ব্রেইন ও নার্ভ) বিশেষজ্ঞ। ডা. মানস কুমার মন্ডল–মেডিসিন বিশেষজ্ঞ। ডা. মো. ইনামুল হাফিজ (পলাশ)–হাড় ভাঙা, জোড়া, বাত ব্যথা, ট্রমা বিশেষজ্ঞ ও সার্জন।
হাসপাতাল ঘুরে দেখা যায়, রোগীদের জন্য আলাদা কেবিন, পর্যাপ্ত বিছানা, মানসম্মত খাবার, অত্যাধুনিক ডায়াগনস্টিক মেশিন এবং এন্ডোস্কোপি ও আল্ট্রাসনোগ্রামের সুবিধা রয়েছে। প্রশিক্ষিত নার্স এবং অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ানদের তত্ত্বাবধানে হাসপাতালের পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও রোগীবান্ধব থাকে। সিসি ক্যামেরা মনিটরিংয়ের মাধ্যমে রোগীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়। রয়েছে আধুনিক পার্কিং ব্যবস্থা।
রোগীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, এখানে মানসম্পন্ন চিকিৎসা পাচ্ছেন। ডা. আশফাক আহমেদ সিদ্দিকীর মতো অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞের সেবা পাওয়ায় তারা উপকৃত হচ্ছেন। একই সঙ্গে গাইনি, চর্ম, বক্ষব্যাধি ও অন্যান্য সেবা থাকায় এক জায়গায় সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা মিলছে তাদের।
সাতক্ষীরা ন্যাশনাল হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক গাজী আব্দুল হাফিজ জানান, সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে তারা আধুনিক ও মানসম্মত চিকিৎসাসেবা চালু করেছেন। এই হাসপাতাল রোগীসেবায় এগিয়ে আছে। সাতক্ষীরার মানুষ রাজধানীতে না গিয়েই আমাদের এখানে সব ধরনের বিশেষায়িত চিকিৎসা পাচ্ছেন।
হাসপাতালের চেয়ারম্যান আব্দুল মান্নান বলেন, ‘সততার সাথে স্বাস্থ্য সেবা’ স্লোগানে আমরা সর্বোচ্চ চিকিৎসাসেবা দিচ্ছি রোগীদের। মানুষের স্বাস্থ্যসেবার একটি বিশ্বস্ত আশ্রয়স্থল। এখানে গুণগত মান ও সততাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। যাতে প্রত্যেক রোগী যথাযথ সেবা পেয়ে সুস্থ জীবন ফিরে পান।