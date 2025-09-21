X
রবিবার, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৬ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

খুলনায় বাস্তুহারা কলোনিতে উচ্ছেদ অভিযান স্থগিত, সংঘর্ষে ওসিসহ আহত ৩০

খুলনা প্রতিনিধি
২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:১৮আপডেট : ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:১৮
সকাল ১০টার পর পুলিশ লাঠিচার্জ শুরু করলে সংঘর্ষের শুরু হয়

খুলনার মুজগুন্নিতে বাস্তুহারা কলোনিতে উচ্ছেদ অভিযান বাধার মুখে স্থগিত করা হয়েছে। অভিযানের সময় পুলিশের সঙ্গে কলোনি বাসিন্দাদের সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে ওসিসহ ১৪ পুলিশ ও বাসিন্দা মিলিয়ে অন্তত ৩০ জন আহত হয়েছেন। স্থানীয়দের দাবি, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করলে তারা উচ্ছেদ করতে দেবেন না। পুলিশ বলছে, ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে আপাতত উচ্ছেদ অভিযান স্থগিত রয়েছে।

জানা যায়, রোববার (২১ আগস্ট) সকালে প্লট মালিকদের জায়গা বুঝিয়ে দিতে উচ্ছেদ অভিযান শুরু হয়। শুরু থেকেই টায়ার জ্বালিয়ে, গাছের গুঁড়ি ফেলে অবরোধ করে রাখেন বাসিন্দারা। সকাল ১০টার পর পুলিশ লাঠিচার্জ শুরু করলে সংঘর্ষের শুরু হয়। এ সময় স্থানীয়রা ইটপাটকেল নিক্ষেপ করলে পুলিশ পিছু হটতে বাধ্য হয়। পরে পুলিশ টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে। এ সময় উচ্ছেদ অভিযানে যাওয়া বুলডেজার ভেঙে দেওয়া হয়।

মহানগরীর খালিশপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মীর আতাহার আলী বলেন, ‘গৃহায়ণ বিভাগের এ উচ্ছেদ অভিযানের জন্য সকালে বাস্তুহারা কলোনিতে বুলডোজার হাজির হয়। এ সময় জনতা বিক্ষোভ করে। একপর্যায়ে জনতা ইট ছুড়লে আঘাতে আমিসহ ১৪ পুলিশ আহত হই। এ সময় বুলডোজারচালকও আক্রান্ত হন। তার অবস্থা গুরুতর। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে উচ্ছেদ অভিযান স্থগিত করা হয়েছে।’

উল্লেখ্য, খুলনার মুজগুন্নির বাস্তুহারার ২ একর জায়গায় বসবাস করছে প্রায় ২০০ পরিবার। তবে ১৯৮৭ সালে গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ পাশের এই জায়গাটি লটারির মাধ্যমে প্লট আকারে বিক্রি করে। ৩৫ বছর পার হলেও এখনও জায়গা বুঝে পাননি সেখানকার ৪২ প্লট মালিক।

/কেএইচটি/
বিষয়:
সংঘর্ষআহতউচ্ছেদ অভিযানস্থগিত
সম্পর্কিত
খিলক্ষেতে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় বাইসাইকেল আরোহী নিহত
নরসিংদীতে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষে একজন নিহত
ওভারটেক করতে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে ধাক্কায় বাসচালক নিহত, আহত ২০
সর্বশেষ খবর
যাত্রাবাড়ীতে ‘পালিত’ নাতির হাতে হত্যার শিকার বৃদ্ধা নারী
যাত্রাবাড়ীতে ‘পালিত’ নাতির হাতে হত্যার শিকার বৃদ্ধা নারী
শেখ হাসিনা-রেহানা-টিউলিপের মামলায় চতুর্থ দিনে ৪ জনের সাক্ষ্য
প্লট বরাদ্দে দুর্নীতিশেখ হাসিনা-রেহানা-টিউলিপের মামলায় চতুর্থ দিনে ৪ জনের সাক্ষ্য
এবার জানুয়ারিতেই শিক্ষার্থীদের নতুন বই দেওয়া হবে: অর্থ উপদেষ্টা
এবার জানুয়ারিতেই শিক্ষার্থীদের নতুন বই দেওয়া হবে: অর্থ উপদেষ্টা
তুরাগে স্ত্রীকে হত্যার অভিযোগে স্বামীসহ গ্রেফতার ২
তুরাগে স্ত্রীকে হত্যার অভিযোগে স্বামীসহ গ্রেফতার ২
সর্বাধিক পঠিত
বাংলাদেশসহ ৯ দেশের ওপর আরব আমিরাতের ভিসা নিষেধাজ্ঞা: রিপোর্ট
বাংলাদেশসহ ৯ দেশের ওপর আরব আমিরাতের ভিসা নিষেধাজ্ঞা: রিপোর্ট
অর্থনীতির তিন স্তম্ভেই ভাঙন: ব্যাংক থেকে শেয়ারবাজার সর্বত্র বিপর্যয়
অর্থনীতির তিন স্তম্ভেই ভাঙন: ব্যাংক থেকে শেয়ারবাজার সর্বত্র বিপর্যয়
জিয়ার পথ ধরে জাতিসংঘে ইউনূস, স্বার্থ-উদ্দেশ্য নিয়ে কৌতূহল
জিয়ার পথ ধরে জাতিসংঘে ইউনূস, স্বার্থ-উদ্দেশ্য নিয়ে কৌতূহল
আমিরাতের ‘ভিসা নিষেধাজ্ঞা’ নিয়ে যা বলছে দূতাবাস
আমিরাতের ‘ভিসা নিষেধাজ্ঞা’ নিয়ে যা বলছে দূতাবাস
এসি বিস্ফোরণ ঠেকাতে যে কাজ অবশ্য করণীয়
এসি বিস্ফোরণ ঠেকাতে যে কাজ অবশ্য করণীয়
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media