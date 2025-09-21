খুলনায় বাস্তুহারা কলোনিতে উচ্ছেদ অভিযান স্থগিত, সংঘর্ষে ওসিসহ আহত ৩০

খুলনার মুজগুন্নিতে বাস্তুহারা কলোনিতে উচ্ছেদ অভিযান বাধার মুখে স্থগিত করা হয়েছে। অভিযানের সময় পুলিশের সঙ্গে কলোনি বাসিন্দাদের সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে ওসিসহ ১৪ পুলিশ ও বাসিন্দা মিলিয়ে অন্তত ৩০ জন আহত হয়েছেন। স্থানীয়দের দাবি, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করলে তারা উচ্ছেদ করতে দেবেন না। পুলিশ বলছে, ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে আপাতত উচ্ছেদ অভিযান স্থগিত রয়েছে।
জানা যায়, রোববার (২১ আগস্ট) সকালে প্লট মালিকদের জায়গা বুঝিয়ে দিতে উচ্ছেদ অভিযান শুরু হয়। শুরু থেকেই টায়ার জ্বালিয়ে, গাছের গুঁড়ি ফেলে অবরোধ করে রাখেন বাসিন্দারা। সকাল ১০টার পর পুলিশ লাঠিচার্জ শুরু করলে সংঘর্ষের শুরু হয়। এ সময় স্থানীয়রা ইটপাটকেল নিক্ষেপ করলে পুলিশ পিছু হটতে বাধ্য হয়। পরে পুলিশ টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে। এ সময় উচ্ছেদ অভিযানে যাওয়া বুলডেজার ভেঙে দেওয়া হয়।
মহানগরীর খালিশপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মীর আতাহার আলী বলেন, ‘গৃহায়ণ বিভাগের এ উচ্ছেদ অভিযানের জন্য সকালে বাস্তুহারা কলোনিতে বুলডোজার হাজির হয়। এ সময় জনতা বিক্ষোভ করে। একপর্যায়ে জনতা ইট ছুড়লে আঘাতে আমিসহ ১৪ পুলিশ আহত হই। এ সময় বুলডোজারচালকও আক্রান্ত হন। তার অবস্থা গুরুতর। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে উচ্ছেদ অভিযান স্থগিত করা হয়েছে।’
উল্লেখ্য, খুলনার মুজগুন্নির বাস্তুহারার ২ একর জায়গায় বসবাস করছে প্রায় ২০০ পরিবার। তবে ১৯৮৭ সালে গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ পাশের এই জায়গাটি লটারির মাধ্যমে প্লট আকারে বিক্রি করে। ৩৫ বছর পার হলেও এখনও জায়গা বুঝে পাননি সেখানকার ৪২ প্লট মালিক।