৬ দাবিতে সাতক্ষীরায় স্বাস্থ্য সহকারীদের অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি

বাংলাদেশ হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে সাতক্ষীরায় অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি পালন করছেন স্বাস্থ্য সহকারীরা। শনিবার (৪ অক্টোবর) সকালে সদর উপজেলার স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ের সামনে কর্মবিরতিতে অংশ নেন বাংলাদেশ হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাসোসিয়েশন সদর উপজেলা শাখার সদস্যরা।
সংগঠনের সভাপতি মো. মোশারফ হোসেনের সভাপতিত্বে কর্মবিরতিতে বক্তব্য রাখেন সদর উপজেলা স্বাস্থ্য পরিদর্শক আব্দুর শহিদ, স্বাস্থ্য সহকারী শারমিন নাহার, এস. এম. নূর ইসলাম, স্বাস্থ্য পরিদর্শক আব্দুস শহিদ ও স্বাস্থ্য সহকারী রনজিত কুমার ঘোষ প্রমুখ। তারা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে তাদের ন্যায্য দাবি বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন সময়ে আন্দোলন করেও সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত না পাওয়ায় কর্মবিরতিতে যেতে বাধ্য হয়েছেন তারা। দ্রুত ৬ দফা দাবি বাস্তবায়নের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান এবং দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত কর্মবিরতি অব্যাহত রাখার ঘোষণা দেন।
কর্মবিরতির কারণে উপজেলা পর্যায়ের সব ধরনের নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। তবে জরুরি সেবা কিছুটা সীমিত আকারে চালু রাখা হয়েছে।
তাদের দাবিগুলো হলো- স্বাস্থ্য সহকারীদের নিয়োগবিধি সংশোধন করতে হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতায় স্নাতক সংযোগ করতে হবে। বেতন গ্রেড ১৪তম গ্রেডে উন্নিত করতে হবে। ইনসারমেস ডিপ্লোমা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ১১তম গ্রেডে উন্নীত করতে হবে। টেকনিক্যাল পদমর্যাদা দিতে হবে। পদন্নোতির ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে পরবর্তী গ্রেড দিতে হবে।