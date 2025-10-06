X
সোমবার, ০৬ অক্টোবর ২০২৫
২১ আশ্বিন ১৪৩২
রূপসা নদীতে ডুবলো সুন্দরবনের ট্যুরিস্ট জাহাজ

খুলনা প্রতিনিধি
০৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:০৪আপডেট : ০৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:০৪
ডুবে গেছে ট্যুরিস্ট জাহাজ ‘এমভি জিলান’

খুলনার রূপসা নদীর কাস্টমঘাটে নোঙর করা অবস্থায় সুন্দরবন ট্যুরিস্ট জাহাজ ‘এমভি জিলান’ ডুবে গেছে। সোমবার (৬ অক্টোবর) ভোরে জাহাজটি নোঙর করা অবস্থায় ছিল। 

প্রয়োজনীয় মেরামত কাজ শেষে জাহাজটিতে গোসলের পানি লোড করা ও বাথরুমের ফ্লাশ পরীক্ষা করা হচ্ছিল। অসাবধানতাবশত পানি ওভারলোড হয়ে ভারসাম্য হারিয়ে কাত হয়ে যায়। এ সময় পানি ঢুকে জাহাজটি রূপসা নদীর পানিতে ডুবে যায়। 

ঘটনার সময় ভাটি থাকায় কিছু অংশ দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু জোয়ারের সময় জাহাজটি সম্পূর্ণ তলিয়ে যায়।

সুন্দরবন ট্যুর অপারেটর অ্যাসোসিয়েশন-ট্যোয়াসের সাধারণ সম্পাদক নাজমুল আযম ডেভিড বলেন, ‘জাহাজটি সুন্দরবন থেকে ৪ অক্টোবর ফিরেছে। এটিতে ৩২টি কেবিনে ৭৫ জনের ধারণক্ষমতা ছিল। জাহাজটিকে এ মৌসুমেই শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত করা করা হয়েছিল। একটি ট্যুর শেষ করে প্রয়োজনীয় মেরামত কাজ শেষে পরবর্তী ট্যুরের জন্য প্রস্তুতি চলছিল। কিন্তু অসাবধানতাবশত জাহাজটি ডুবে সব শেষ হয়ে গেলো। এখন উদ্ধার করার পর জাহাজটিকে নতুনভাবে সাজাতে হবে। সবকিছু নতুন করে করা প্রয়োজন হবে।’

