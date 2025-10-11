X
শনিবার, ১১ অক্টোবর ২০২৫
২৬ আশ্বিন ১৪৩২
দু-একজন উপদেষ্টা গোপনে একটি দলকে ক্ষমতায় নেওয়ার চেষ্টা করছেন: গোলাম পরওয়ার

খুলনা প্রতিনিধি
১১ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:১৯আপডেট : ১১ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:১৯
খুলনার কয়রায় ছাত্র-যুব সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার

জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, ‘নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসছে, প্রশাসন ও সরকারের কিছু উপদেষ্টার মধ্যে অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে। দুই-একজন উপদেষ্টা ও প্রশাসন গোপনে একটি দলের সঙ্গে যোগসাজশ করে তাদের ক্ষমতায় নেওয়ার চেষ্টা করছেন। তারা কেমন যেন একটা চাপের মধ্যে আছেন। তবে চক্রান্ত-ষড়যন্ত্রের গোপন পথ ছেড়ে আগামী নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করার স্বার্থে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি করতে হবে।’ 

তিনি বলেন, ‘ছাত্র-জনতার ২৪-এর গণঅভ্যুত্থান ছিল ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে। আর আমাদের দ্বিতীয় যুদ্ধ হলো দুর্নীতির বিরুদ্ধে। সেই যুদ্ধে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইসলামের পক্ষের শক্তিকে ক্ষমতায় পাঠাতে হবে।’

শনিবার (১১ অক্টোবর) সকাল ১০টায় খুলনার কয়রা কপোতাক্ষ কলেজ মাঠে আয়োজিত ছাত্র-যুব সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি। কয়রা উপজেলা জামায়াতের আমির মাওলানা মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন জামায়াতের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য খুলনা অঞ্চলের সহকারী পরিচালক খুলনা-৬ আসনের জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের সেক্রেটারি জেনারেল নুরুল ইসলাম সাদ্দাম।

গোলাম পরওয়ার বলেন, ‘জাতীয় পার্টি, রাশেদ খান মেনন ও হাসানুল হক ইনুরাই ফ্যাসিস্ট সরকারকে টিকিয়ে রেখেছিল। কাজেই তাদেরও এদেশে রাজনীতি করার কোনও অধিকার নেই। আমাদের আমির বলেছেন, “আমরা ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছি। আগামীর সংগ্রাম হবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে।” আমরা একবার ক্ষমতার অংশীদার হয়েছিলাম, আমাদের দুজন মন্ত্রী ছিল। সব সংস্থা তন্নতন্ন করেও তাদের কোনও দুর্নীতি খুঁজে পায়নি। আগামী দিনে জামায়াত ক্ষমতায় গেলে এই দলের এমপিরা ফ্রি প্লট, ট্যাক্স ফ্রি গাড়ি, ফ্ল্যাট নেবে না। আমরা সেই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।’

এর আগে সকাল ৯টায় পাইকগাছা সরকারি কলেজ মাঠে আয়োজিত ছাত্র-যুব সমাবেশে বক্তব্য রাখেন গোলাম পরওয়ার। সমাবেশে তিনি বলেন, ‘মানুষের বানানো আইন ব্যর্থ হওয়ায় আল্লাহর আইন সংসদে প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন আছে। আগামী নির্বাচনে দাঁড়িপাল্লার জয় হলে পবিত্র কোরআনের আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশে এক নীরব বিপ্লব হবে। এবার ৩০০ আসনের সংসদে আল্লাহভীরু, সৎ ও সত্যবাদী নেতাদের নির্বাচন করতে হবে। জামায়াতের লক্ষ্য একটি মানবিক ও ইনসাফভিত্তিক বাংলাদেশ গড়া; যেখানে সবাই শান্তি, ন্যায় ও মর্যাদার সঙ্গে জীবন যাপন করবেন।’

পাইকগাছা উপজেলা জামায়াতের আমির মাওলানা সাইদুর রহমানের সভাপতিত্বে সমাবেশে বিশেষ অতিথি ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের সদস্য ও খুলনা-৬ আসনে দলের প্রার্থী মাওলানা আবুল কালাম আজাদ।

শাটডাউনের অজুহাতে আবারও ব্যাপক ছাঁটাই শুরু করেছে ট্রাম্প প্রশাসন
'ভোটের খবর সংগ্রহে ইসির নীতিমালা স্বাধীন সাংবাদিকতার সঙ্গে সাংঘর্ষিক'
রাজশাহী মেডিক্যালে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু
মার্কিন নাগরিক এনায়েত করিমের সহযোগী সাংবাদিক আজহার আলী রিমান্ডে
রুপির রেকর্ড পতন: অবমূল্যায়ন নাকি ঝুঁকিতে ভারতীয় মুদ্রা?
ট্রাইব্যুনালের গ্রেফতারি পরোয়ানা: কর্মরত সেনা কর্মকর্তাদের গ্রেফতারের দায়িত্ব কার
এবার স্থলভাগের গ্যাস ব্লক বিদেশিদের ইজারা দেওয়ার তোড়জোড়
স্বর্ণের রেকর্ড দাম, পাল্টাচ্ছে বিনিয়োগের সমীকরণ?
জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের কিছু সুপারিশ বাস্তবায়নে সরকারের উদ্যোগ
