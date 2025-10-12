X
রবিবার, ১২ অক্টোবর ২০২৫
২৭ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ভারতে আটক ১৬ বাংলাদেশিকে ফেরত দিলো বিএসএফ

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি
১২ অক্টোবর ২০২৫, ১১:১৯আপডেট : ১২ অক্টোবর ২০২৫, ১১:১৯
ফেরত আসা বাংলাদেশিরা

ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) কর্তৃক আটক ১৬ বাংলাদেশিকে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ-বিজিবির কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। 

শনিবার (১১ অক্টোবর) রাতে বিজিবি সাতক্ষীরা সদর থানায় সাধারণ ডায়েরির (জিডি) মাধ্যমে তাদেরকে পুলিশে সোপর্দ করে।

এদিন সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে ভারতের আমুদিয়া বিএসএফ ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার ইন্সপেক্টর বিকাশ কুমারের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তলুইগাছা বিজিবি ক্যাম্পের সদস্যদের কাছে আটক ১৬ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর করা হয়।

বিজিবি সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার (১০ অক্টোবর) রাত আনুমানিক ১০টার দিকে ভারতের হাকিমপুর চেকপোস্ট অতিক্রমের সময় বাংলাদেশের ১৬ জন নাগরিককে বিএসএফ সদস্যরা আটক করেন। আটককৃতদের মধ্যে নারী, পুরুষ ও শিশু রয়েছে।

তারা হলেন- মো. মোশারাফ ঢালী (৫৭), মুসলিমা খাতুন (২৯), ইউনুছ আলী (৪২), সিনহা খাতুন (১১), মোরসালিম গাজী (৭), মো. জিল্লুর রহমান (২৩), মোছা. ঝরনা পারভিন (৩৭), মো. আশিকুজ্জামান (১৮), রিফাত হোসেন (২৬), মো. শাহিনুজ্জামান (২৮), শারমিন সুলতানা (১৮), ফাতিমা খাতুন (২২), মোছা. রুবিনা খাতুন (২৯), আল আমিন (২৬) ও দুই শিশু। 

তারা সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার আটুলিয়া, নওয়াবেকী, পদ্মপুকুর, কাশিমাড়ী, চণ্ডিপুর এবং খুলনার কয়রা এলাকার বাসিন্দা।

সাতক্ষীরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শামিনুল হক বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ‘তাদের পরিচয় যাচাই-বাছাই শেষে তাদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।’

/কেএইচটি/
বিষয়:
সাতক্ষীরাবিজিবিবিএসএফভারত সীমান্ত
সম্পর্কিত
শিশুদের ‘নোবেল’ শান্তি পুরস্কারে মনোনীত সাতক্ষীরার সুদীপ্ত
ভারতফেরত ১৮ বাংলাদেশিকে পরিবারের কাছে হস্তান্তর
১৫ যাত্রী নিয়ে পদ্মায় নৌকাডুবি, বিজিবি ও স্থানীয়দের সহায়তায় উদ্ধার
সর্বশেষ খবর
রোমের উদ্দেশে ঢাকা ছাড়লেন প্রধান উপদেষ্টা
রোমের উদ্দেশে ঢাকা ছাড়লেন প্রধান উপদেষ্টা
রোনালদোর পেনাল্টি মিসের পরও নাটকীয় জয় পর্তুগালের 
রোনালদোর পেনাল্টি মিসের পরও নাটকীয় জয় পর্তুগালের 
ক্যামেরুন শাসন করছেন ৪৩ বছর, এবারের নির্বাচনেও জয়ের সম্ভাবনা
ক্যামেরুন শাসন করছেন ৪৩ বছর, এবারের নির্বাচনেও জয়ের সম্ভাবনা
বরগুনায় ডেঙ্গু আক্রান্ত ৮ হাজার ছাড়ালো, মোট মৃত্যু ৫৯
বরগুনায় ডেঙ্গু আক্রান্ত ৮ হাজার ছাড়ালো, মোট মৃত্যু ৫৯
সর্বাধিক পঠিত
রাতের আঁধারে ভেঙে ফেলা হলো সভামঞ্চ ও প্যান্ডেল
রাতের আঁধারে ভেঙে ফেলা হলো সভামঞ্চ ও প্যান্ডেল
ট্রাইব্যুনালের গ্রেফতারি পরোয়ানা: কর্মরত সেনা কর্মকর্তাদের গ্রেফতারের দায়িত্ব কার
ট্রাইব্যুনালের গ্রেফতারি পরোয়ানা: কর্মরত সেনা কর্মকর্তাদের গ্রেফতারের দায়িত্ব কার
বিভাগ আন্দোলন করে ফেরার পথে নোয়াখালীর বাস আটকে দিলো কুমিল্লার জনতা
বিভাগ আন্দোলন করে ফেরার পথে নোয়াখালীর বাস আটকে দিলো কুমিল্লার জনতা
বাগদান সেরেছেন ইশরাক
বাগদান সেরেছেন ইশরাক
বিমানের নিয়োগ পরীক্ষায় জালিয়াতির অভিযোগে বহিষ্কার ১১
বিমানের নিয়োগ পরীক্ষায় জালিয়াতির অভিযোগে বহিষ্কার ১১
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media