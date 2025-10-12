ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস করতে এসে ছাত্রলীগ নেতা আটক

কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) এক ছাত্রলীগ নেতাকে আটক করেছে শাখা ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা। রবিবার (১২ অক্টোবর) দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের মীর মোশাররফ হোসেন ভবনের সামনে থেকে তাকে আটক করা হয়। আটক শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের ২০১৯-২০ বর্ষের হুসাইন তুষার। তিনি শাখা ছাত্রলীগের সহ-সম্পাদক ছিলেন।
জানা গেছে, ওই ছাত্রলীগ নেতা রবিবার অর্থনীতি বিভাগে মাস্টার্সের ক্লাস করতে আসেন। এ সময় ছাত্রদলের কর্মীরা তাকে মীর মোশাররফ হোসেন ভবনের সামনে দেখতে পেয়ে ধরে প্রক্টর অফিসে নিয়ে আসেন। পরে তাকে ইবি থানায় সোপর্দ করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।
শাখা ছাত্রদলের সদস্য রাফিজ আহমেদ বলেন, এই ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন বিভিন্ন অপকর্ম করেছে। শিক্ষার্থীদের হুমকি ধমকি দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের তদন্ত কমিটির লিস্টে অনেকেরই নাম আসেনি। সাধারণ সম্পাদকের নামে শোকজ নোটিশ থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এবং পুলিশ প্রশাসন কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছে না। ছাত্রলীগ এখন আবার সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। নিয়মিত ফেসবুকে পোস্ট দিচ্ছে। কিছু দিন আগে ভিসি স্যার নিয়োগ বোর্ডের বিষয়ে বলেছে, আমরা মেধা দেখছি, কারও কোনও দল দেখছি না। এই কারণেই ক্যাম্পাসে আবার ছাত্রলীগ প্রবেশের সাহস পাচ্ছে কি না দেখা উচিত।
আটক ছাত্রলীগ নেতা হুসাইন তুষার বলে, আমার অনার্স শেষ হয়েছে। আগে শুধু পরীক্ষা দিতে এসেছিলাম। তখন কেউ কিছু বলেনি। আজ মাস্টার্সের পরীক্ষা দিতে এলে তারা আমকে আটক করে।
প্রক্টর অধ্যাপক ড. শাহীনুজ্জামান বলেন, তাকে শিক্ষার্থীরা ধরে প্রক্টর অফিসে নিয়ে আসছে। আমরা তাকে ইবি থানায় সোপর্দ করেছি। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিয়ম অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
ইবি থানার ওসি মেহেদী হাসান বলেন, তিনি বর্তমানে আমাদের হেফাজতে আছেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যেমন বলবে আমরা সে অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ নেবো।