আয়নাঘরে না থাকলে বোঝানো যাবে না এটা কত কঠিন জায়গা: আমির হামজা

কুষ্টিয়া-৩ (সদর) আসনে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী মুফতি আমির হামজা বলেছেন, ‘আয়নাঘরের কথা যেহেতু সামনে এসেছে, আমি নিজে আয়নাঘরে ছিলাম- এ যে কত কঠিন জায়গা এখানে না থাকলে বোঝানো যাবে না। আয়নাঘর আবার ফিরে আসবে- এটা আমারা মেনে নেবো না। আয়নাঘর ফিরে আসবে না- এই জন্যই আমাদের এই পাঁচ দফা।’
পিআর পদ্ধতিতে জাতীয় সংসদ নির্বাচন, জুলাই সনদ ঘোষণা ও বাস্তবায়নসহ ৫ দফা দাবিতে বুধবার (১৫ অক্টোবর) বিকালে কুষ্টিয়ায় অনুষ্ঠিত মানববন্ধন এ মন্তব্য করেন।
জেলা জামায়াতের আমির অধ্যাপক আবুল হাশেম, ‘আমরা যে সব দাবি নিয়ে এসেছি, এগুলো জামায়াত ইসলামীর দাবি নয়- ৩১টি দলের মধ্যে ২৫টি দল কোনও না কোনোভাবে এই দাবি মেনে নিয়েছে। আমাদের দাবি যদি সরকার মেনে নিতে গড়িমসি করে তাহলে আরও কঠোর কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।’
ঘণ্টাব্যাপী মানববন্ধনে অন্য বক্তারা বলেন, পিআর ছাড়া নির্বাচন হলে আবারও স্বৈরাচার তৈরি হবে। তাই পিআর পদ্ধতিতেই নির্বাচন করতে হবে। সেই সঙ্গে জুলাই সনদ ঘোষণা করে, নির্বাচনের আগেই তা বাস্তবায়ন করতে হবে। আগামী ফেব্রুয়ারিতে অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজনের মাধ্যমে জনগণের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা ও একটি ন্যায়ভিত্তিক, জবাবদিহিতামূলক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন সম্ভব।
এ সময় জেলা সেক্রেটারি সুজা উদ্দীন জোয়ার্দার, শহর জামায়াতের আমির এনামুল হকসহ দলটির নেতাকর্মীরা বক্তব্য রাখেন।