বৃহস্পতিবার, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
৩১ আশ্বিন ১৪৩২
বিনা টাকায় সিগারেট বিতরণ করে প্রমোশন করায় জরিমানা

খুলনা প্রতিনিধি
১৬ অক্টোবর ২০২৫, ২১:৩৪আপডেট : ১৬ অক্টোবর ২০২৫, ২১:৩৪
ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ (সংশোধনী ২০১৩) বাস্তবায়নে গঠিত জেলা টাস্কফোর্স কমিটির উদ্যোগে খুলনা নগরীর সাত রাস্তা মোড় এলাকায় বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়েছে। এ সময় সিগারেট প্রমোশনের কারণে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযান চলাকালে সাত রাস্তা মোড়ে ‘শামীম ভাইয়ের চায়ের আড্ডা’ নামক দোকানে এক তরুণ আবুল খায়ের কোম্পানির সিগারেট বিনামূল্যে বিতরণ করতে দেখা যায়। সেখানে ৩০ বছরের নিচের তরুণদের লক্ষ্য করে ‘ম্যাক্সিম’ নামের সিগারেট ট্যাব ব্যবহার করে প্রমোশন চালানো হচ্ছিল। বিষয়টি দেখে কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেট আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ (সংশোধনী ২০১৩)-এর ধারা ৫(১) অনুযায়ী প্রমোশন কার্যক্রম পরিচালনার দায়ে রাতুল তালুকদার (২০) নামের এক তরুণকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এ সময় প্রমোশনে ব্যবহৃত একটি ট্যাব এবং ২০ শলাকা বিশিষ্ট সাত প্যাকেট সিগারেট জব্দ করা হয়।

এ ছাড়া দোকানে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের কারণে দোকান মালিক জালাল শেখকে (২৬) পৃথকভাবে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

খুলনা জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তৌফিকুর রহমানের নির্দেশে সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট উম্মে সালমা খাতুন এ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়। এখানে প্রসিকিউটর ছিলেন সিভিল সার্জন অফিসের সিনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তা আবুল কালাম আজাদ।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনায় সার্বিক সহযোগিতা করেন জেলা টাস্কফোর্স কমিটির সদস্য মাসুম বিল্লাহ, কাজী মোহাম্মদ হাসিবুল হক ও খুলনা সদর থানার পুলিশ সদস্যরা।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, খুলনা জেলায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে নিয়মিতভাবে এমন অভিযান অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:
ভ্রাম্যমাণ আদালতজরিমানাঅপরাধ
