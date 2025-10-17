X
শুক্রবার, ১৭ অক্টোবর ২০২৫
১ কার্তিক ১৪৩২
দুই স্ত্রী তৃতীয় বিয়ের অনুমতি না দেওয়ায় যুবকের ‘আত্মহত্যা’

মেহেরপুর প্রতিনিধি
১৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:৫৭আপডেট : ১৭ অক্টোবর ২০২৫, ২১:০২
স্বজনদের আহাজারি

সংসারে দুই স্ত্রী রেখে প্রবাস জীবন কাটিয়ে দেশে ফেরেন মালয়েশিয়া প্রবাসী আলমগীর হোসেন। দেশে ফিরেই তৃতীয় বিয়ের জন্য স্ত্রীদের কাছে অনুমতি চান। অনুমতি না পেয়ে অভিমানে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন।

শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) ভোরে গাংনী উপজেলার বামন্দী নিশিপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। প্রবাসী আলমগীর একই এলাকার নমাজ আলীর ছেলে।

নিহতের পরিবারের দাবি, তৃতীয় বিয়ের জন্য সম্মতি না দেওয়াই দুই স্ত্রী ও পরিবারের ওপর অভিমান করে আলমগীর হোসেন  আত্মহত্যা করেছে। 

স্থানীয়রা জানান, দুই সন্তানের জনক আলমগীর হোসেন প্রবাস থেকে কিছু দিন আগে দেশে এসেছেন। বর্তমানে সংসারে তার দুই স্ত্রী ও দুটি সন্তান রয়েছে। এমতাবস্থায় তৃতীয় বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এতে দুই স্ত্রী ও পরিবারের অন্য সদস্যরা সম্মতি না দেওয়ায় বৃহস্পতিবার রাতে তাদের মনোমালিন্য হয়।

পরে গভীর রাতে নিজের ঘরে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ওড়না দিয়ে ফাঁস দেন। ভোরে পরিবারের লোকজন তাকে ঘরের ফ্যানের সঙ্গে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় ঝুলতে দেখেন।

গাংনী থানার ওসি বানী ইসরাইল জানান, খবর পেয়ে বামন্দি পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জকে ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে। একটি অপমৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে।

আত্মহত্যা
ব্রিটিশ কাউন্সিল বাংলাদেশের ডেপুটি ডিরেক্টর হিসেবে যোগদান করেছেন মারিয়া রেহমান
হঠাৎ কিংসের সঙ্গে ফিনল্যান্ড প্রবাসী তারিকের সম্পর্ক ছিন্ন!
হাতিরঝিল লেক থেকে প্রকৌশলীর মরদেহ উদ্ধার
গ্রেফতারের এক সপ্তাহ পর কারাগারে আসামির মৃত্যু, ঘটনা প্রকাশ্যে এলো একদিন পর
পায়ে হেঁটে আদালতে এসে এজলাসে ঢুকলেন হুইল চেয়ারে, সব দেখলেন বিচারক
রাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা: শীর্ষ পদে কে এগিয়ে
ব্রিটেনে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূতদের নি‌য়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যে ক্ষোভ
শ্রম আইন লঙ্ঘন: ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকোর ৪ কর্মকর্তার বিচার শুরু
কঠোর আন্দোলনে এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা, সমাধান কোন পথে?
 
 
