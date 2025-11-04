ইসলামি বক্তা আমির হামজার আসনে লড়বেন বিএনপির যে প্রার্থী

ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে কুষ্টিয়া-৩ (সদর) আসনে জামায়াতে ইসলামীর দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে নির্বাচন করবেন আলোচিত ইসলামী বক্তা মাওলানা মুফতি আমির হামজা। ইতিমধ্যে নির্বাচনি মাঠে সরব তিনি। দিন-রাত চষে বেড়াচ্ছেন সদর উপজেলার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে। করছেন গণসংযোগ।
এদিকে একই আসনে এবার বিএনপির প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে কুষ্টিয়া জেলা বিএনপির সদস্য সচিব ও কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ জাকির হোসেন সরকারকে। তিনি ধানের শীষ প্রতীকে নির্বাচন করবেন।
সোমবার (৩ নভেম্বর) বিকালে দলীয় প্রার্থী হিসেবে তার নাম ঘোষণা করেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর নাম ঘোষণা করেন।
এদিকে কুষ্টিয়া সদর আসনে (কুষ্টিয়া-৩) জাকির সরকারের নাম ঘোষণার পর শহরের মজমপুরে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করেছে মনোনয়ন বঞ্চিত বিএনপির স্থানীয় সরকার বিষয়ক সম্পাদক অধ্যক্ষ সোহরাব উদ্দিনের সমর্থকরা।
প্রসঙ্গত, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২৩৭ আসনে সম্ভাব্য প্রার্থী ঘোষণা করে বিএনপি। সোমবার বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে দলীয় প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।