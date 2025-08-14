X
বৃহস্পতিবার, ১৪ আগস্ট ২০২৫
৩০ শ্রাবণ ১৪৩২
নেত্রকোনায় পরিত্যক্ত ভবনের ছাদ ধসে তিন শ্রমিকের মৃত্যু

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
১৪ আগস্ট ২০২৫, ১৮:২৯আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ১৯:০৭
নেত্রকোনা মডেল থানা

নেত্রকোনা জেলা শহরের নাগড়া এলাকায় বিএডিসি ফার্মের পরিত্যক্ত ভবন ভাঙার সময় ছাদ ধসে তিন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও তিন জন।

আজ বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) বিকাল আনুমানিক ৫টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

মৃতরা হলেন- নেত্রকোনা সদর উপজেলার দক্ষিণ বিশিউড়া ইউনিয়নের পলাশাটি গ্রামের ছাদেক মিয়ার ছেলে মো. দিপু মিয়া (৪০), মৌগাতী ইউনিয়নের হাটখোলা বাজার এলাকার হলুদআটি গ্রামের শামছু উদ্দীনের ছেলে মো. হান্নান মিয়া (৪০), আটপাড়া উপজেলার অভয়পাশা গ্রামের ছালাম (৪০)।

নেত্রকোনা জেলা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের উপপরিচালক মো. হাফিজুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, প্রাথমিকভাবে জানা গেছে নেত্রকোনা জেলার বিএডিসি ফার্মের পরিত্যক্ত ভবন ভাঙতে গিয়ে ছাদ ধসে তিন জন মারা গেছেন। এ ঘটনায় আরও তিন জন আহত হয়েছেন। একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে। অন্য দুজন নেত্রকোনা জেলা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

নেত্রকোনা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজী শাহনেওয়াজ বলেন, ‘মৃতদের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে নেত্রকোনা জেলা সদর হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। পরিবারের লোকজনের সঙ্গে কথা বলে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’

মৃত্যু
কৃষিজমিতে পড়ে ছিল যুবকের লাশ, পুলিশ বলছে হত্যা
শহর সবুজায়নের কাজে সবরকম সহযোগিতা করবে ডিএনসিসি
জামিন পেলেন প্রিন্স মামুন
ভারতের ওপর আরও শুল্কের হুঁশিয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের
পুলিশের সামনে কেউ অস্ত্র বের করলে বুকে-পিঠে-মাথায় গুলি করার নির্দেশ
ঢাবিতে গেট ভেঙে নারী শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে নেতৃত্বে কারা?
রূপলাল-প্রদীপ হত্যার নতুন ভিডিও নিয়ে তোলাপাড়, ৮ পুলিশ বরখাস্ত
ঢাবির সিনেট সদস্য হলেন ৫ জন
বিএনপি নেতা ইশরাকের বিরুদ্ধে অপুকে অপহরণের অভিযোগ
