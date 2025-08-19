জেলা প্রশাসনের আশ্বাসে ৮ ঘণ্টা পর ময়মনসিংহ থেকে ঢাকাগামী বাস চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) রাত আটটার সময় ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসক তার কার্যালয়ে পরিবহন মালিক সমিতি নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনায় বসেন।
আলোচনা ফলপ্রসূ হওয়ায় ঘটনা তদন্তে জেলা প্রশাসন কর্তৃক ৫ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ সময় জেলা প্রশাসক মুফিদুল আলমসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
উল্লেখ্য, মঙ্গলবার দুপুর ২টার সময় ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালে ইউনাইটেড পরিবহনের কাউন্টার ভাঙচুর করে দুর্বৃত্তরা। এর জেরে ঢাকাগামী সব ধরনের বাস চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।