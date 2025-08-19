X
মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট ২০২৫
৪ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

৮ ঘণ্টা পর ময়মনসিংহ থেকে ঢাকাগামী বাস চলাচল স্বাভাবিক

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
১৯ আগস্ট ২০২৫, ২২:৪০আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ২২:৪০
বাস মালিকদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন জেলা প্রশাসক

জেলা প্রশাসনের আশ্বাসে ৮ ঘণ্টা পর ময়মনসিংহ থেকে ঢাকাগামী বাস চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) রাত আটটার সময় ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসক তার কার্যালয়ে পরিবহন মালিক সমিতি নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। 

আলোচনা ফলপ্রসূ হওয়ায়  ঘটনা তদন্তে জেলা প্রশাসন কর্তৃক ৫ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ সময় জেলা প্রশাসক মুফিদুল আলমসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, মঙ্গলবার দুপুর ২টার সময় ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালে ইউনাইটেড পরিবহনের কাউন্টার ভাঙচুর করে দুর্বৃত্তরা। এর জেরে ঢাকাগামী সব ধরনের বাস চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

/এফআর/
বিষয়:
বাস চলাচল
সম্পর্কিত
বাস কাউন্টার ভাঙচুর, ময়মনসিংহ থেকে ঢাকাগামী বাস চলাচল বন্ধ
যশোর-কালীগঞ্জ-চুয়াডাঙ্গা রুটে বাস চলাচল বন্ধ, যাত্রী দুর্ভোগ
চাঁদা না দেওয়ায় যাত্রাবাড়ীতে বাস চলাচলে বাধা, অভিযোগ যুবদল নেতার বিরুদ্ধে
সর্বশেষ খবর
ওজন কমাতে প্রতিদিনের খাবারে যুক্ত করুন এই ৫টি উপাদান
ওজন কমাতে প্রতিদিনের খাবারে যুক্ত করুন এই ৫টি উপাদান
টেকনাফে মুদি দোকানিকে অপহরণ, ১০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি 
টেকনাফে মুদি দোকানিকে অপহরণ, ১০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি 
চার বছর পর জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ
চার বছর পর জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ
রাজধানীতে অজ্ঞান পার্টির খপ্পরে পড়ে প্রাণ গেলো ব্যবসায়ীর
রাজধানীতে অজ্ঞান পার্টির খপ্পরে পড়ে প্রাণ গেলো ব্যবসায়ীর
সর্বাধিক পঠিত
মাহিন সরকারকে বহিষ্কার করলো এনসিপি
মাহিন সরকারকে বহিষ্কার করলো এনসিপি
বিএফআইইউ প্রধান শাহীনুল ইসলামের ভিডিও ভাইরাল, তদন্তে বাংলাদেশ ব্যাংক
বিএফআইইউ প্রধান শাহীনুল ইসলামের ভিডিও ভাইরাল, তদন্তে বাংলাদেশ ব্যাংক
চমক রেখে আর্জেন্টিনার দল ঘোষণা
চমক রেখে আর্জেন্টিনার দল ঘোষণা
বিএফআইইউ প্রধানের বিরুদ্ধে স্মারকলিপি দিলেন কর্মকর্তারা 
বিএফআইইউ প্রধানের বিরুদ্ধে স্মারকলিপি দিলেন কর্মকর্তারা 
দ্রুত চুল গজাতে সাহায্য করে এই ৫ ভিটামিন
দ্রুত চুল গজাতে সাহায্য করে এই ৫ ভিটামিন
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media