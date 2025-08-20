X
বুধবার, ২০ আগস্ট ২০২৫
৪ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

উপস্থিত থাকবেন তারেক রহমান, সেই সম্মেলন বাতিলের দাবিতে হরতালের ডাক

জামালপুর প্রতিনিধি
২০ আগস্ট ২০২৫, ০৪:০৬আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ০৪:০৬
হরতালের সমর্থনে মশাল মিছিল

জামালপুরে আগামী রবিবার (২৩ আগস্ট) জেলা বিএনপির দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন বাতিলের দাবিতে বুধবার (২০ আগস্ট) অর্ধদিবস হরতালের ডাক দিয়েছে বিএনপির একাংশ। মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) রাতে হরতালের সমর্থনে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মশাল মিছিল করে বিক্ষুব্ধ নেতাকর্মীরা। এক পর্যায়ে সড়ক অবরোধ করে পটকা ফুটিয়ে ও আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করায় শহরজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

দীর্ঘ ৯ বছর পর আগামী রবিবার জামালপুর জেলা বিএনপির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। মেয়াদোত্তীর্ণ জেলা বিএনপির মাধ্যমে আয়োজিত আসন্ন এই সম্মেলন বাতিলের দাবিতে গত কয়েকদিন ধরে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে আসছে জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক শামীম আহমেদসহ বিএনপির একটি অংশ। সম্মেলন বাতিলের দাবিতে বিভিন্ন বিক্ষোভ কর্মসূচির অংশ হিসেবে মঙ্গলবার রাতে শহরের বকুলতলা চত্বরে একটি বিক্ষোভ সমাবেশ আয়োজন করেন বিক্ষুদ্ধ নেতাকর্মীরা।

সমাবেশে জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি মাহবুবুর রহমান জিলানী বক্তব্য রাখেন। এ সময় তিনি অবৈধ সম্মেলন বাতিলের দাবিতে আগামীকাল অর্ধদিবস হরতাল ঘোষণা করেন।

সমাবেশ শেষে জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক শামীম আহমেদের নেতৃত্বে হরতালের সমর্থনে একটি মশাল মিছিল বের হয়। মশাল মিছিলটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে দয়াময়ী মোড়ের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। দয়াময়ী মোড়ের কাছাকাছি পৌঁছালে মশাল মিছিল থেকে হঠাৎ বিকট শব্দে পটকা ফুটানো শুরু করেন নেতাকর্মীরা। মিছিলটি দয়াময়ী মোড়ে এসে শেষ হলে সড়ক অবরোধ করা হয়। এ সময় রাস্তায় আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ ও শতাধিক পটকা ফুটানো হয়। শতাধিক পটকা ফাটানোর মুহুর্মুহু শব্দে শহরজুড়ে সাধারণ মানুষের মাঝে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক শামীম আহমেদ বলেন, সম্মেলন বন্ধের দাবিতে আগামীকাল অর্ধদিবস হরতাল ডাকা হয়েছে। আজ রাতে সম্মেলন বন্ধের জন্য নেতাকর্মীরা মশাল মিছিল করেছে। হরতাল সফল করতে নেতাকর্মীদের সর্বাত্মক সহযোগিতা করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।

জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শাহ্ মো. ওয়ারেছ আলী মামুন বলেন, যারা হরতাল ডেকেছে তারা বিএনপির কেউ না। তারা বিএনপি থেকে বহিষ্কৃত। বিএনপির সম্মেলন নিয়মতান্ত্রিক ভাবেই হচ্ছে। এসব আন্দোলন করে বিএনপির সম্মেলন বাধাগ্রস্ত করা যাবে না। তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনের ব্যবস্থা নেয়া উচিত।

জামালপুর সদর থানার ওসি আবু ফয়সল মো. আতিক বলেন, শুনেছি দয়াময়ী মোড়ে পটকা জাতীয় কিছু ফোটানো হয়েছে। এ বিষয়ে তদন্ত করা হচ্ছে। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে।

উল্লেখ্য, আগামী ২৩ আগস্ট জেলা বিএনপির সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি যুক্ত থাকবেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। গণতান্ত্রিক পন্থায় সরাসরি দলীয় ভোটারদের ভোটে দলের পরবর্তী নেতৃত্ব নির্বাচনের জন্য সাত সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়েছে। ইতিমধ্যে ৫১৫ জনের খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন।

/এফআর/
বিষয়:
বিএনপিসম্মেলন
সম্পর্কিত
জুলাই সনদ নিয়ে গণতন্ত্র মঞ্চ ও গণফোরামের সঙ্গে বিএনপির আলোচনা
ভোটের কোনও বিকল্প নেই: তারেক রহমান
বিএনপির অনুষ্ঠানে আ.লীগের লোক আনায় দুই নেতার বাগবিতণ্ডার জেরে সংঘর্ষ, আহত ১০
সর্বশেষ খবর
এমবাপ্পের পেনাল্টিতে লা লিগায় রিয়ালের শুভ সূচনা
এমবাপ্পের পেনাল্টিতে লা লিগায় রিয়ালের শুভ সূচনা
মোহাম্মদপুর-তেজগাঁওয়ে বিশেষ অভিযানে ছিনতাইকারীসহ গ্রেফতার ৫৬
মোহাম্মদপুর-তেজগাঁওয়ে বিশেষ অভিযানে ছিনতাইকারীসহ গ্রেফতার ৫৬
বাংলাদেশের আরও একটি সাফের মিশন আজ থেকে
বাংলাদেশের আরও একটি সাফের মিশন আজ থেকে
জুলাই সনদ নিয়ে গণতন্ত্র মঞ্চ ও গণফোরামের সঙ্গে বিএনপির আলোচনা
জুলাই সনদ নিয়ে গণতন্ত্র মঞ্চ ও গণফোরামের সঙ্গে বিএনপির আলোচনা
সর্বাধিক পঠিত
বিএফআইইউ প্রধান শাহীনুল ইসলামের ভিডিও ভাইরাল, তদন্তে বাংলাদেশ ব্যাংক
বিএফআইইউ প্রধান শাহীনুল ইসলামের ভিডিও ভাইরাল, তদন্তে বাংলাদেশ ব্যাংক
চমক রেখে আর্জেন্টিনার দল ঘোষণা
চমক রেখে আর্জেন্টিনার দল ঘোষণা
বিএফআইইউ প্রধানের বিরুদ্ধে স্মারকলিপি দিলেন কর্মকর্তারা 
বিএফআইইউ প্রধানের বিরুদ্ধে স্মারকলিপি দিলেন কর্মকর্তারা 
দ্রুত চুল গজাতে সাহায্য করে এই ৫ ভিটামিন
দ্রুত চুল গজাতে সাহায্য করে এই ৫ ভিটামিন
পদত‍্যাগ করলেন প্রসিকিউটর হাসানুল বান্না
পদত‍্যাগ করলেন প্রসিকিউটর হাসানুল বান্না
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media