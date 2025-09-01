হলত্যাগের নির্দেশনা প্রত্যাখ্যান করে বাকৃবিতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা এবং শিক্ষার্থীদের হলত্যাগের নির্দেশনা প্রত্যাখ্যান করে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) শিক্ষার্থীরা।
সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টা ১০ মিনিটে বিভিন্ন হল থেকে শিক্ষার্থীরা মিছিল নিয়ে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের কে আর মার্কেটে জড়ো হন। এ সময় শিক্ষার্থীরা ‘রাজপথ ছাড়ি নাই’, ‘রাজপথ ছাড়বো না’, ‘প্রশাসনের গদিতে আগুন জ্বালো একসাথে’—সহ বিভিন্ন ধরনের স্লোগান দিতে থাকেন।
বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল থেকে শত শত শিক্ষার্থী বিক্ষোভ মিছিলে অংশগ্রহণ করেছেন। অন্যদিকে, এরই মাঝে হলত্যাগ করছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশকিছু নারী শিক্ষার্থী। নিরাপত্তাজনিত কারণেই তারা হলত্যাগ করেছেন বলে জানা গেছে।
এ সময় নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বাকৃবির এক শিক্ষার্থী বলেন, ‘কিছু হলেই হল ছাড়ার নির্দেশ দেয়, এই হল-বিশ্ববিদ্যালয় কি তাদের পৈতৃক সম্পত্তি? শিক্ষার্থীদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে বহিরাগতদের হামলার বিচার না করে আবার হল ছাড়ার ফন্দি করলে সেটা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া হবে না। ভয়-ভীতি দেখিয়ে আন্দোলন থামানো যাবে না। যতক্ষণ না দাবি মেনে নেওয়া হচ্ছে, আমাদের আন্দোলন চলবে।’