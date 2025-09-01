X
সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৭ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

হলত্যাগের নির্দেশনা প্রত্যাখ্যান করে বাকৃবিতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

বাকৃবি প্রতিনিধি
০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:৫৪আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:৫৫
শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ মিছিল

বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা এবং শিক্ষার্থীদের হলত্যাগের নির্দেশনা প্রত্যাখ্যান করে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) শিক্ষার্থীরা।

সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টা ১০ মিনিটে বিভিন্ন হল থেকে শিক্ষার্থীরা মিছিল নিয়ে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের কে আর মার্কেটে জড়ো হন। এ সময় শিক্ষার্থীরা ‘রাজপথ ছাড়ি নাই’, ‘রাজপথ ছাড়বো না’, ‘প্রশাসনের গদিতে আগুন জ্বালো একসাথে’—সহ বিভিন্ন ধরনের স্লোগান দিতে থাকেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল থেকে শত শত শিক্ষার্থী বিক্ষোভ মিছিলে অংশগ্রহণ করেছেন। অন্যদিকে, এরই মাঝে হলত্যাগ করছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশকিছু নারী শিক্ষার্থী। নিরাপত্তাজনিত কারণেই তারা হলত্যাগ করেছেন বলে জানা গেছে।

এ সময় নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বাকৃবির এক শিক্ষার্থী বলেন, ‘কিছু হলেই হল ছাড়ার নির্দেশ দেয়, এই হল-বিশ্ববিদ্যালয় কি তাদের পৈতৃক সম্পত্তি? শিক্ষার্থীদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে বহিরাগতদের হামলার বিচার না করে আবার হল ছাড়ার ফন্দি করলে সেটা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া হবে না। ভয়-ভীতি দেখিয়ে আন্দোলন থামানো যাবে না। যতক্ষণ না দাবি মেনে নেওয়া হচ্ছে, আমাদের আন্দোলন চলবে।’

/কেএইচটি/
বিষয়:
বিক্ষোভবাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
সম্পর্কিত
বাকৃবির শিক্ষার্থীদের ওপর বহিরাগতদের হামলার ঘটনায় বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের নিন্দা
হল ছাড়ছেন বাকৃবির শিক্ষার্থীরা
শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা: কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা
সর্বশেষ খবর
সাবেক সিনিয়র সচিব জিয়াউল নতুন মামলায় গ্রেফতার
সাবেক সিনিয়র সচিব জিয়াউল নতুন মামলায় গ্রেফতার
জিতলেই বাংলাদেশের সিরিজ, ঘুরে দাঁড়াতে চায় নেদারল্যান্ডস
জিতলেই বাংলাদেশের সিরিজ, ঘুরে দাঁড়াতে চায় নেদারল্যান্ডস
জামায়াত নেতার বক্তব্যের সময় চিকিৎসকের ‘অসৌজন্যমূলক’ আচরণে এনডিএফ’র নিন্দা
জামায়াত নেতার বক্তব্যের সময় চিকিৎসকের ‘অসৌজন্যমূলক’ আচরণে এনডিএফ’র নিন্দা
প্রিয় দশ
প্রিয় দশ
সর্বাধিক পঠিত
বিচারপতি ড. আখতারুজ্জামানের পদত্যাগ
বিচারপতি ড. আখতারুজ্জামানের পদত্যাগ
বিমানবন্দর থেকে ফেরত পাঠানো হলো বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরকে 
বিমানবন্দর থেকে ফেরত পাঠানো হলো বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরকে 
প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষক পদে ২১৬৯ জনের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি
প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষক পদে ২১৬৯ জনের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি
হোটেল ওয়েস্টিন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকের মরদেহ উদ্ধার
হোটেল ওয়েস্টিন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকের মরদেহ উদ্ধার
প্রশাসনের সহায়তা না পেয়ে কাঁদলেন চবির সহ-উপাচার্য, হাতজোড় করে সংঘর্ষ থামাতে অনুরোধ
প্রশাসনের সহায়তা না পেয়ে কাঁদলেন চবির সহ-উপাচার্য, হাতজোড় করে সংঘর্ষ থামাতে অনুরোধ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media