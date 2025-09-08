X
সোমবার, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৪ ভাদ্র ১৪৩২
স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে এক ব্যক্তির জেল-জরিমানা

জামালপুর প্রতিনিধি
০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:০৯আপডেট : ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:০৯
জামালপুর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১

জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জে এক স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করে পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন জেলা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১-এর বিচারক মুহাম্মদ আব্দুর রহিম। রবিবার (৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরে এ আদেশ দেন তিনি। সেই সঙ্গে আসামিকে ২০ হাজার টাকা অর্থদণ্ডও দেওয়া হয়েছে।

সাজাপ্রাপ্ত ওই ব্যক্তি জেলার দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার ঝালুর চর মধ্যপাড়া গ্রামের মো. বাবুল মিয়ার ছেলে মো. খলিলুর রহমান (২৫)।

বিষয়টি নিশ্চিত করে জামালপুর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১-এর রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট মো. ফজলুল হক জানান, খলিল তার প্রতিবেশী দশম শ্রেণির স্কুলছাত্রীকে প্রেমের প্রস্তাব দিতো। ঘটনার দিন ২০২০ সালের ৩০ মার্চ ওই ছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টা করে আসামি। পরে ভুক্তভোগী তার বাবাকে বিষয়টি জানালে তিনি দেওয়ানগঞ্জ থানায় মামলা দায়ের করেন।

তিনি আরও জানান, রবিবার যথাযথ সাক্ষ্যপ্রমাণ ও মামলার নথি পর্যালোচনা করে বিচারক এই রায় দেন।

আদালতে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী ছিলেন অ্যাডভোকেট মো. ফজলুল হক (পিপি) এবং তাকে সহায়তা করেন নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১-এর অ্যাডভোকেট রেজিনা আকতার (এপিপি)। আসামিপক্ষের আইনজীবী ছিলেন অ্যাডভোকেট জামিল হাসান তাপস।

বিষয়:
জরিমানামামলাধর্ষণচেষ্টাকারাদণ্ড
