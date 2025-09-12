X
শনিবার, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৮ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

নেত্রকোনায় স্পিডবোট উল্টে নিখোঁজ ৪

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩:২৪আপডেট : ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩:২৪
ধনু নদী

নেত্রকোনার খালিয়াজুরী উপজেলায় মাছ ধরার নৌকার সঙ্গে ধাক্কা লেগে একটি স্পিডবোট উল্টে ৪ জন নিখোঁজ হয়েছেন। এ ঘটনায় নিখোঁজের তালিকায় রয়েছেন এক তরুণী ও তিন শিশু।

শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) দুপুরে উপজেলার গাজীপুর ইউনিয়নের পাঁচহাট চরপাড়া এলাকায় ধনু নদীতে এ ঘটনা ঘটে।

স্পিডবোট উল্টে ৪ জন নিখোঁজ হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন খালিয়াজুরী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মকবুল হোসেন।

এ ঘটনায় নিখোঁজের তালিকায় রয়েছেন- উপজেলার বয়রা গ্রামের নবাব মিয়ার মেয়ে শিরিন আক্তার (১৮), আন্ধাইর গ্রামের স্বপন মিয়ার মেয়ে লায়লা (৭), নোপায়েল মিয়ার মেয়ে উষা মনি (৫) ও সামসু মিয়ার মেয়ে সামিয়া (১১)।

এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে কিশোরগঞ্জের ইটনা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি আছেন বয়রা গ্রামের হেলিম মিয়ার স্ত্রী রোজিনা আক্তার (৩০)।

স্থানীয় লোকজন ও পুলিশের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, আন্ধাইর গ্রামের নবাব মিয়ার ছেলে রানা মিয়ার বিয়ের অনুষ্ঠানের বরযাত্রী নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি স্পিডবোট ভাড়া আনা হয়েছিল। বোটটি বরযাত্রী রওনা হওয়ার আগমুহূর্তে কিছুক্ষণের জন্য বিয়েবাড়ির ১৫ জন মিলে ঘুরতে বের হলে ধনু নদীতে একটি মাছ ধরার নৌকার সঙ্গে ধাক্কা লাগলে পানিতে তলিয়ে যায়। এ সময় বাকিরা সাঁতরে জীবন রক্ষা করতে পারলেও নিখোঁজ হন ৪ জন।

ওসি মকবুল হোসেন জানান, ইতোমধ্যে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে এবং যারা নিখোঁজ রয়েছেন তাদের উদ্ধারের জন্য ময়মনসিংহ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স থেকে ডুবুরি দল আসছে। তারা আসার পর আগামীকাল উদ্ধার অভিযান শুরু হবে।

নেত্রকোনা ফায়ার সার্ভিসের উপসহকারী পরিচালক হাফিজুর রহমান জানান, ময়মনসিংহ থেকে ফায়ার সার্ভিসের একটি ডুবুরি দল ঘটনাস্থলে যাচ্ছে। তারা আগামীকাল সকাল থেকে উদ্ধারকাজে নিয়োজিত হবে। বর্তমানে ঘটনাস্থলে ফায়ার সার্ভিসের একটি টিম অবস্থান করছে। নিখোঁজের মধ্যে ৩ জন শিশু ১ জন তরুণী রয়েছেন।

/কেএইচটি/
বিষয়:
নৌকাডুবিনিখোঁজ
সম্পর্কিত
জঙ্গলে পাতায় ঢাকা মায়ের লাশ, তিন ছেলে-পুত্রবধূসহ আটক ৫
৯ দিন ধরে নিখোঁজ মাদ্রাসাছাত্র, শোকে পাগলপ্রায় মা-বাবা
মেক্সিকোজুড়ে নিখোঁজ ১লাখ ৩০ হাজার, বিক্ষোভ
সর্বশেষ খবর
বাংলাদেশি পাসপোর্ট নিয়ে বিদেশে ‘বিড়ম্বনা’
বাংলাদেশি পাসপোর্ট নিয়ে বিদেশে ‘বিড়ম্বনা’
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ফুটবল খেলা নিয়ে সংঘর্ষ, উপাচার্যসহ আহত ১৪
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ফুটবল খেলা নিয়ে সংঘর্ষ, উপাচার্যসহ আহত ১৪
চার্লি কার্ক হত্যার ঘটনায় যুবক গ্রেফতার
চার্লি কার্ক হত্যার ঘটনায় যুবক গ্রেফতার
আজ রাতেই জাকসুর ফল ঘোষণা করা হবে: প্রধান নির্বাচন কমিশনার
আজ রাতেই জাকসুর ফল ঘোষণা করা হবে: প্রধান নির্বাচন কমিশনার
সর্বাধিক পঠিত
আশরাফুল আউট, বুলবুল ইন!
আশরাফুল আউট, বুলবুল ইন!
এপিবিএন অধিনায়কের প্রত্যাহার চাওয়া নিয়ে তোলপাড়
এপিবিএন অধিনায়কের প্রত্যাহার চাওয়া নিয়ে তোলপাড়
জাকসু নির্বাচনের এক কমিশনারের পদত্যাগ
জাকসু নির্বাচনের এক কমিশনারের পদত্যাগ
হাইকোর্টের বিচারপতি ড. আখতারুজ্জামানের পদত্যাগ গ্রহণ করেছেন রাষ্ট্রপতি
হাইকোর্টের বিচারপতি ড. আখতারুজ্জামানের পদত্যাগ গ্রহণ করেছেন রাষ্ট্রপতি
জাকসুর ভোট গণনার সময় অসুস্থ হয়ে শিক্ষিকার মৃত্যু
জাকসুর ভোট গণনার সময় অসুস্থ হয়ে শিক্ষিকার মৃত্যু
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media