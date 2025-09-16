X
মঙ্গলবার, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১ আশ্বিন ১৪৩২
মাদ্রাসাশিক্ষার্থীরা কখনও মাদকাসক্ত হয় না: ময়মনসিংহের ডিসি

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:২৭আপডেট : ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:২৭
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ময়মনসিংহের মো. মুফিদুল আলম

‘মাদক সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়েছে। বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা মাদকের প্রতি বেশি করে ঝুঁকে পড়ছে। আর বেশিরভাগ মাদকাসক্ত হচ্ছে জেনারেল শিক্ষায় শিক্ষিতরা। কোনও মাদ্রাসাশিক্ষার্থী কখনোই মাদকাসক্তিতে জড়িয়ে পড়ে না। এর কোনও নজির নেই।’ এমনটাই মন্তব্য করেছেন ময়মনসিংহের জেলা প্রশাসক (ডিসি) মো. মুফিদুল আলম।

সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ময়মনসিংহ সদরের গোপালনগর এমদাদিয়া ফাজিল ডিগ্রি মাদ্রাসায় আলিম প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ ও এক শিক্ষকের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

জেলা প্রশাসক বলেন, ‘বর্তমান সময়ে নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা নানা কারণে হতাশাগ্রস্ত হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। তবে কোনও মাদ্রাসাশিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে এরকম খবর জানা যায় না। মাদ্রাসাশিক্ষার্থীরা অনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে অনেকটাই দূরে থাকে। মাদ্রাসাশিক্ষকরা প্রতিষ্ঠানে অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে লেখাপড়া করিয়ে থাকেন। কিন্তু এর ব্যতিক্রম স্কুল-কলেজে। এ কারণে বর্তমান সময়ের নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা মাদ্রাসা শিক্ষার দিকে ঝুঁকছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের মাদ্রাসায় নিয়মিত এসে পাঠদান করতে হবে। শিক্ষকের পরামর্শমতো লেখাপড়া চালিয়ে যেতে হবে। বর্তমান সময়ে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে লেখাপড়ার কোনও বিকল্প নেই। শিক্ষার্থীদের মানসম্মত শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে।’

মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা মো. আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে মাদ্রাসার বাংলা বিভাগের প্রধান মো. আতাউর রহমান, আরবি বিভাগের প্রধান মাওলানা মো. আব্দুল করিম, আরবি প্রভাষক মাওলানা মো. মহিউদ্দিনসহ শিক্ষকবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

পরে মাদ্রাসা থেকে বিদায়ী শিক্ষক মো. জহিরুল ইসলামের হাতে সম্মাননা ক্রেস্ট ও উপহারসামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

