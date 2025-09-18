জামালপুরে উত্ত্যক্তের অভিযোগে কারাদণ্ড পাওয়া যুবদল নেতাকে দল থেকে অব্যাহতি

জামালপুরে উত্ত্যক্তের অভিযোগে ছয় মাসের কারাদণ্ডপ্রাপ্ত যুবদল নেতা মো. সজল মাহমুদকে দলীয় পদ-পদবি থেকে অব্যাহতি দিয়েছে জেলা যুবদল। বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় জামালপুর জেলা যুবদলের দফতর সম্পাদক মো. আতিকুর রহমান লিটন স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়।
বিষয়টি জামালপুর জেলা যুবদলের আহ্বায়ক শফিকুল ইসলাম খান সজিব নিশ্চিত করেছেন।
কারাদণ্ডপ্রাপ্ত মো. সজল মাহমুদ জামালপুর সদর উপজেলার ১ নম্বর কেন্দুয়া ইউনিয়ন যুবদলের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক এবং কেন্দুয়া ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের যুবদলের সদস্য। তিনি ওই ইউনিয়নের কেন্দুয়া এলাকার শামিম মিয়ার ছেলে।
প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, দলীয় শৃঙ্খলাপরিপন্থি কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার সুস্পষ্ট অভিযোগে জামালপুর সদর উপজেলার অন্তর্গত ১নং কেন্দুয়া ইউনিয়ন যুবদলের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ও ১নং ওয়ার্ড যুবদলের সদস্য মো. সজল মাহমুদকে প্রাথমিক সদস্যপদসহ দলীয় পদ-পদবি থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে। জাতীয়তাবাদী যুবদল, জামালপুর জেলা শাখার আহ্বায়ক শফিকুল ইসলাম খান সজিব ও সদস্যসচিব সোহেল রানা খান ইতোমধ্যে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর করেছেন। বহিষ্কৃত মো. সজল মাহমুদের কোনও ধরনের অপকর্মের দায়দায়িত্ব দল নেবে না। যুবদলের সকল পর্যায়ের নেতাকর্মীদের তার সঙ্গে সাংগঠনিক সম্পর্ক না রাখার সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়েছে।
জামালপুর জেলা যুবদলের আহ্বায়ক শফিকুল ইসলাম খান সজিব বলেন, ‘দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের সুস্পষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে সজল মাহমুদকে প্রাথমিক সদস্যপদসহ দলীয় পদ-পদবি থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে। কোনও ধরনের অপকর্মের দায়দায়িত্ব দল নেবে না। যুবদলের সকল পর্যায়ের নেতাকর্মীদের তার সঙ্গে সাংগঠনিক সম্পর্ক না রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।’
এর আগে, গত ৯ সেপ্টেম্বর সদর উপজেলার বাংলাদেশ উচ্চ বিদ্যালয়ে যুবদল নেতা সজল মাহমুদ স্কুল চলাকালীন সময়ে ছাত্রীদের উত্ত্যক্ত করে। এ ঘটনায় ওই বিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষার্থী পুলিশ সুপারের কাছে লিখিত অভিযোগ করে। গত বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) সজল মাহমুদ আবারও বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের উত্ত্যক্ত করলে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও স্থানীয় এলাকাবাসী তাকে আটক করে রাখে। পরে জামালপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) জিন্নাত শহীদ পিংকি ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে তাকে ছয় মাসের কারাদণ্ড দেন।
বর্তমানে অব্যাহতি পাওয়া যুবদল নেতা সজল মাহমুদ কারাভোগ করছেন।