জোর করে হালিম ফকিরের চুল-দাড়ি কেটে দেওয়ার ঘটনায় একজন গ্রেফতার

সম্প্রতি ময়মনসিংহের তারাকান্দার কাশিগঞ্জ বাজারে হালিম উদ্দিন ফকির নামের এক ব্যক্তির চুল ও দাড়ি জোর করে কেটে দেওয়ার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর দেশজুড়ে তোলপাড় শুরু হয়। প্রায় চার মাস আগের এ ঘটনায় গত শনিবার বিকালে ময়মনসিংহের তারাকান্দা থানায় একটি মামলা হয়। এ মামলার এজাহারভুক্ত এক আসামিকে মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) বিকালে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
গ্রেফতার ব্যক্তির নাম মজলু মিয়া (৫০)। তিনি উপজেলার কাশিগঞ্জ বাজার এলাকার মৃত রজব তালুকদারের ছেলে। বৃদ্ধের চুল কেটে দেওয়ার ঘটনায় হওয়া মামলার এজাহারভুক্ত ৭ নম্বর আসামি মজলু। তাকে মঙ্গলবার বিকালে ময়মনসিংহ নগরের জিরো পয়েন্ট এলাকা থেকে তারাকান্দা থানার একদল পুলিশ গ্রেফতার করে।
‘হিউম্যান সার্ভিস বাংলাদেশ’ নামের একটি সংগঠন ওই চুল কাটার কাজটি করেছিল। সংগঠনের সদস্যরা ঢাকা থেকে ময়মনসিংহে এসে ওই কাজ করেন। সংগঠনটির প্রধান ময়মনসিংহের ধোবাউড়া উপজেলার গামারীতলা গ্রামের বাসিন্দা সোহরাব হোসেন আশরাফীসহ সাত জনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাতপরিচয় আরও চার-পাঁচ জনকে আসামি করে মামলার আবেদন করেন ভুক্তভোগী হালিম উদ্দিনের ছেলে শহিদ মিয়া আকন্দ। পরে পুলিশ সেটি মামলা হিসেবে নথিভুক্ত করে।
তারাকান্দা থানার ওসি মোহাম্মদ টিপু সুলতান আসামি গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, বৃদ্ধের চুল কেটে দেওয়ার ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তাকে বুধবার আদালতে সোপর্দ করা হবে।