X
রবিবার, ০৫ অক্টোবর ২০২৫
২০ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ময়মনসিংহে তিন ঘণ্টায় ৪৫ মিলি বৃষ্টি, পানিতে সয়লাব সড়ক

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
০৫ অক্টোবর ২০২৫, ২২:১২আপডেট : ০৫ অক্টোবর ২০২৫, ২২:১২
জলাবদ্ধতায় নগরবাসী ও পথচারীরা বিপাকে

ময়মনসিংহে তিন ঘণ্টার মুষলধারার বৃষ্টিতে ৪৫ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। তিন ঘণ্টা একাধারে বৃষ্টিতে ময়মনসিংহ নগরীর অধিকাংশ রাস্তাঘাট, দোকানপাট, হাট-বাজারসহ সব জায়গায় পানিতে সয়লাব হয়েছে। জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হওয়ায় নগরবাসী ও পথচারীরা বিপাকে পড়েছেন। 

রবিবার (৫ অক্টোবর) বিকাল সাড়ে ৫টা থেকে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়ে রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত একটানা বৃষ্টি হয়। এই তিন ঘণ্টা একাধারে বৃষ্টির কারণে নগরীতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে প্রধান সড়ক থেকে শুরু করে অলিগলি রাস্তা, হাট-বাজার পানিতে সয়লাব হয়ে পড়ে। এ কারণে সন্ধ্যার পরে যানবাহন-সংকটে পথচারীদের পানিতে ভিজে হেঁটে গন্তব্যে পৌঁছাতে হয়েছে। 

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি) ক্যাম্পাসের আবহাওয়া অধিদফতরের ইনচার্জ আনোয়ার হোসেন বলেন, ‘বিকাল সাড়ে ৫টা থেকে শুরু হয়ে একটানা রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত মুষলধারে বৃষ্টি হয়। এ সময় ৪৫ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে।’ বৃষ্টি আরও হতে পারে বলে জানান তিনি।

/কেএইচটি/
বিষয়:
বৃষ্টির খবরজলাবদ্ধতা
সম্পর্কিত
তিস্তার পানি বিপদসীমার ওপরে, দুই জেলায় রেড অ্যালার্ট জারি
৪ জেলায় বন্যার আভাস
মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে দেশের কোথাও কোথাও বৃষ্টি হতে পারে
সর্বশেষ খবর
পুলিশের ওপর হামলা, মামলা করায় কোম্পানীগঞ্জে ধর্মঘটের ডাক
পুলিশের ওপর হামলা, মামলা করায় কোম্পানীগঞ্জে ধর্মঘটের ডাক
রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের ৭১ সদস্যের নির্বাহী কমিটি অনুমোদন
রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের ৭১ সদস্যের নির্বাহী কমিটি অনুমোদন
ঢাকায় ছয় মাসে সংক্ষিপ্ত বিচারে ৫ হাজারের বেশি মামলা নিষ্পত্তি
ঢাকায় ছয় মাসে সংক্ষিপ্ত বিচারে ৫ হাজারের বেশি মামলা নিষ্পত্তি
লেভানডোভস্কির পেনাল্টি মিস, চ্যাম্পিয়নদের উড়িয়ে দিয়েছে সেভিয়া
লেভানডোভস্কির পেনাল্টি মিস, চ্যাম্পিয়নদের উড়িয়ে দিয়েছে সেভিয়া
সর্বাধিক পঠিত
কোরআন অবমাননার অভিযোগে নর্থ সাউথের শিক্ষার্থীকে গণপিটুনি
কোরআন অবমাননার অভিযোগে নর্থ সাউথের শিক্ষার্থীকে গণপিটুনি
ইসলামী ব্যাংকে ‘অবৈধ নিয়োগ’ বাতিলের দাবিতে মানববন্ধন
ইসলামী ব্যাংকে ‘অবৈধ নিয়োগ’ বাতিলের দাবিতে মানববন্ধন
শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় ১১০ ধারা প্রয়োগ করা হবে: ঢাকা জেলা প্রশাসক
শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় ১১০ ধারা প্রয়োগ করা হবে: ঢাকা জেলা প্রশাসক
নির্বাচনে সব দলের যুক্ত হওয়ার আশা জাতিসংঘ প্রতিনিধির
নির্বাচনে সব দলের যুক্ত হওয়ার আশা জাতিসংঘ প্রতিনিধির
উপদেষ্টাদের অনেকেই নিজেদের সেফ এক্সিটের কথা ভাবছেন: নাহিদ
উপদেষ্টাদের অনেকেই নিজেদের সেফ এক্সিটের কথা ভাবছেন: নাহিদ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media