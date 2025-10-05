ময়মনসিংহে তিন ঘণ্টায় ৪৫ মিলি বৃষ্টি, পানিতে সয়লাব সড়ক

ময়মনসিংহে তিন ঘণ্টার মুষলধারার বৃষ্টিতে ৪৫ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। তিন ঘণ্টা একাধারে বৃষ্টিতে ময়মনসিংহ নগরীর অধিকাংশ রাস্তাঘাট, দোকানপাট, হাট-বাজারসহ সব জায়গায় পানিতে সয়লাব হয়েছে। জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হওয়ায় নগরবাসী ও পথচারীরা বিপাকে পড়েছেন।
রবিবার (৫ অক্টোবর) বিকাল সাড়ে ৫টা থেকে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়ে রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত একটানা বৃষ্টি হয়। এই তিন ঘণ্টা একাধারে বৃষ্টির কারণে নগরীতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে প্রধান সড়ক থেকে শুরু করে অলিগলি রাস্তা, হাট-বাজার পানিতে সয়লাব হয়ে পড়ে। এ কারণে সন্ধ্যার পরে যানবাহন-সংকটে পথচারীদের পানিতে ভিজে হেঁটে গন্তব্যে পৌঁছাতে হয়েছে।
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি) ক্যাম্পাসের আবহাওয়া অধিদফতরের ইনচার্জ আনোয়ার হোসেন বলেন, ‘বিকাল সাড়ে ৫টা থেকে শুরু হয়ে একটানা রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত মুষলধারে বৃষ্টি হয়। এ সময় ৪৫ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে।’ বৃষ্টি আরও হতে পারে বলে জানান তিনি।