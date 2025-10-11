৫ ঘণ্টা পর ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে যান চলাচল শুরু

ময়মনসিংহে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতাকর্মী ও পরিবহনশ্রমিকদের পাল্টাপাল্টি অবস্থান কর্মসূচির পাঁচ ঘণ্টা পর ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। শনিবার (১১ অক্টোবর) বিকাল ৫টার দিকে এ পথে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। এর মধ্য দিয়ে যাত্রীদের দুর্ভোগের অবসান ঘটে।
পরিবহনশ্রমিকরা আবু রায়হান নামের এক জুলাইযোদ্ধাকে লাঞ্ছিত করেছেন—এমন অভিযোগে এনসিপি নেতাকর্মীরা বেলা সাড়ে ১১টার দিকে শহরের মাসকান্দা বাস টার্মিনালে অবস্থান নেন। দুপুর ১২টার দিকে পরিবহনশ্রমিকরা পাল্টা অবস্থান নিয়ে ঢাকা-ময়মনসিংহ সড়কে সব ধরনের যান চলাচল বন্ধ করে দেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, জুলাইযোদ্ধাকে লাঞ্ছিত করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুক্রবার রাত ৮টা থেকে এনসিপির নেতাকর্মী ও জুলাইযোদ্ধারা জেলার ইউনাইটেড গাড়ির কাউন্টারে তালা দিয়ে অবস্থান শুরু করেন। জেলা প্রশাসক ও পুলিশ গিয়ে আলোচনা করে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন। ওই সময় জুলাইযোদ্ধার সঙ্গে খারাপ আচরণ করা এক শ্রমিককে পুলিশ আটক করে। এরপরও চার দফা দাবিতে অবস্থান অব্যাহত রাখেন এনসিপি নেতাকর্মী ও জুলাইযোদ্ধারা।
শনিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে মাসকান্দা বাস টার্মিনালের ঢাকাগামী ইউনাইটেড বাস কাউন্ডারের সামনে ছাদর পেতে এনসিপির নেতাকর্মী ও বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সাবেক নেতারা অবস্থান কর্মসূচি শুরু করেন। তাদের পেছনে ব্যানারে ছিল জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আমিনুল হক ও জুলাই আন্দোলনের শহীদ রিদোয়ান হোসেন সাগরের ছবি। ব্যানারে লেখা ছিল, শহীদ সাগর হত্যা মামলার এজাহারভুক্ত আসামি ও ময়মনসিংহের আত্মস্বীকৃত গডফাদার আমিনুল হক (শামীম)-এর মালিকানাধীন সব পরিবহন বন্ধসহ অনতিবিলম্বে গ্রেফতার দাবিতে অবস্থান ধর্মঘট।
‘সি’ ক্যাটাগরির জুলাইযোদ্ধা হালুয়াঘাটের বাসিন্দা আবু রায়হান বলেন, ‘শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে দুটি টিকিট কেটে বাসে উঠতে গেলে বাসের স্টাফের সঙ্গে আমার ঝামেলা হয়। এ সময় বাসের অন্য যাত্রীরা ধমক দিলে বাসের স্টাফ নেমে যায়। আমরা সিটে গিয়ে বসার ১০ থেকে ১৫ মিনিট পর বাসের স্টাফ সিটের কাছে গিয়ে আমার কলার চেপে ধরে বিশ্রী ভাষায় গালাগাল করে ধাক্কা দেয়। আমি কাউন্টারে গিয়ে অভিযোগ করতে করতে বাসটি আমাদের ছেড়ে চলে যায়। এ ঘটনার পর আমি বাসের মালিকের সঙ্গে কথা বলতে চাই। কিন্তু তারা মালিকের নাম বলতে অনীহা প্রকাশ করে। এরপর আমি ফেসবুকে লাইভ করলে আমার পক্ষে সহযোদ্ধারা এসে দাঁড়ালে মালিক হিসেবে শামীম সাহেবের নাম আসে। সে সাগর হত্যার এজাহারভুক্ত আসামি। এখন পর্যন্ত তার বাসগুলো কীভাবে চলে, এর প্রতিবাদে আমরা অবস্থান কর্মসূচি করেছি।’
অবস্থান কর্মসূচিতে জেলা এনসিপি নেতাদের পাশাপাশি বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সাবেক নেতাদের দেখা যায়। জেলা এনসিপির সদস্য এ টি এম মাহবুবুল আলম গতকাল রাতে চার দফা দাবিতে অবস্থান কর্মসূচির কথা জানান। তাদের দাবিগুলো হলো—শামীমের সব গাড়ি অনতিবিলম্বে বন্ধ করে জব্দ করতে হবে; ফ্যাসিস্টের কর্মচারী যারা এখনও মাসকান্দা বাসট্যান্ডে চাকরি করছেন, তাদের অবিলম্বে চাকরিচ্যুত করতে হবে; শহীদ সাগর হত্যায় শামীমসহ ময়মনসিংহের সব ফ্যাসিস্টকে অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে; যাত্রীদের সব ধরনের হয়রানি বন্ধ করতে হবে এবং যেকোনো উৎসবে বিশেষ করে ঈদ-পূজার সময় গাড়ির ভাড়া বৃদ্ধি করা যাবে না।
এদিকে দুপুর ১২টা থেকে ময়মনসিংহ-ঢাকা সড়কের দীঘারকান্দা বাইপাস এলাকায় পরিবহনশ্রমিকরা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করছেন। এতে সব রুটে বাস চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘ কয়েক কিলোমিটার সড়কে যানজট সৃষ্টি হলে ভোগান্তিতে পড়েন শ্রমিকরা। পরে প্রশাসন ও মোটর মালিক সমিতির নেতৃবৃন্দ দফায় দফায় আলোচনা করে আমিনুল হক পরিচালিত ১৬টি ইউনাইটেড বাস বন্ধের সিদ্ধান্ত জানালে বিকাল ৫টার দিকে ঢাকা-ময়মনসিংহ সড়কে বাস চলাচল স্বাভাবিক হয়।
ময়মনসিংহ মহানগর বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সাবেক সদস্যসচিব আল নূর মোহাম্মদ আয়াস বলেন, ‘আবু রায়হানকে লাঞ্ছিতের ঘটনার বিচার, আমিনুল হক নিয়ন্ত্রিত ১৬ বাস চলাচল বন্ধ, ম্যানেজারকে প্রত্যাহার এবং ফ্যাসিস্টদের দোসরকে চাকরিচ্যুত করার আশ্বাসে অবস্থান কর্মসূচি প্রত্যাহার করেছি আমরা।’
ময়মনসিংহ কোতোয়ালি মডেল থানার ওসি মোহাম্মদ শিবিরুল ইসলাম বলেন, ‘ঢাকা-ময়মনসিংহ রুটে ইউনাইটেড সার্ভিসের ১৬টি বাস বন্ধের সিদ্ধান্তে বৈষম্যবিরোধী এবং শ্রমিকদের চলা পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি প্রত্যাহার হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে পাঁচ ঘণ্টা পর ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।’
জেলা মোটর মালিক সমিতির সভাপতি আলমগীর মাহমুদ আলম বলেন, ‘ডিসি ও এসপি গিয়ে আলোচনা করেছেন। এনসিপির লোকজন যে দাবিগুলো দিয়েছেন, তার সবই মেনে নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।’
ময়মনসিংহের জেলা প্রশাসক মুফিদুল আলম জানান, পরিবহন মালিক সমিতি দাবিগুলো মেনে নিয়েছে। তারা ১৬টি বাস ময়মনসিংহ রোডে চলাচল বন্ধ রাখবে। যেসব ফ্যাসিস্ট কর্মচারী রয়েছেন তাদের সরিয়ে দেওয়া হবে।