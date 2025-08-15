X
শুক্রবার, ১৫ আগস্ট ২০২৫
৩১ শ্রাবণ ১৪৩২
জয়পুরহাট কলেজে ছাত্রদলের কাউন্সিল ঘিরে সংঘর্ষে আহত ৭

জয়পুরহাট প্রতিনিধি
১৫ আগস্ট ২০২৫, ২০:০৭আপডেট : ১৫ আগস্ট ২০২৫, ২০:০৭
ছাত্রদলের দুই পক্ষের সংঘর্ষ

জয়পুরহাট সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রদলের কাউন্সিলকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় একজন পুলিশসহ সাত জন আহত হয়েছেন।

আহতরা হলেন- ছাত্রদল নেতা তামিম (২২), আরিফুল ইসলাম (২৫), শাহরিয়ার কবির (২৩), রাফি (২৬), সোয়ায়েব হোসেন (২৪), সোহান কবির (২৮) ও পুলিশের উপ-পরিদর্শক আরিফুল ইসলাম (৪৫)। তারা সবাই জয়পুরহাট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ছাত্রদলের কলেজ শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক সাগর চৌধুরী ও আহাদ হোসেনের নেতৃত্বে কলেজ ছাত্রদলের একটি পক্ষ শুক্রবার (১৫ আগস্ট) সকাল থেকে কলেজে অবস্থান নিয়েছে। তারা কাউকে কাউন্সিল করতে দেবে না বলে জানিয়ে লাঠিসোঁটা নিয়ে আসেন। এ সময় তারা ‘অবৈধ কাউন্সিল, মানি না- মানবো না’, ‘বয়কট বয়কট, টিম-১৬ বয়কট’, ‘একতরফা কাউন্সিল, মানি না-মানবো না’, ‘অর্থের বিনিময়ে কাউন্সিল, মানি না- মানবো না’, বলে স্লোগান দেন।

এই কাউন্সিল ঘিরে কলেজ এলাকায় উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়। একটি পক্ষ কলেজে অবস্থান নেওয়ায় ৩টায় কাউন্সিল করতে পারেনি কেন্দ্রীয় নেতারা। বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে আরেক পক্ষ কলেজ ছাত্রদলের নেতা হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে একটি মিছিল নিয়ে কলেজ ফটকে দিকে যায়। এ সময় দুই পক্ষের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও সংঘর্ষ শুরু হয়। কয়েকজন আহত হলে নেতাকর্মীরা তাদের হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন।

জয়পুরহাট থানার ইন্সপেক্টর (তদন্ত) নাজমুল কাদের বলেন, ছাত্রদলের দুই পক্ষের পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনায় এক পুলিশ ও ছাত্রদলের কয়েকজন আহত হয়েছে। তারা হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে।

