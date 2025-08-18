X
সোমবার, ১৮ আগস্ট ২০২৫
৩ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ছাত্রদলের কাউন্সিল ঘিরে মারামারি, সাত নেতাকে শোকজ

জয়পুরহাট প্রতিনিধি
১৮ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৫৪আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৫৪
ছাত্রদলের শোকজ লেটার

শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে জয়পুরহাট জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়কসহ সাত নেতাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে সংগঠনটির কেন্দ্রীয় সংসদ। ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব ও সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন এই নোটিশ দিয়েছেন।

শনিবার (১৬ আগস্ট) ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে যাদের কারণ দর্শানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে কেন স্থায়ী সাংগঠনিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না, আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে লিখিত ব্যাখ্যা দিতে হবে।

নোটিশ পাওয়া নেতারা হলেন- জয়পুরহাট জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আমিনুর ইসলাম, জয়পুরহাট সরকারি কলেজ ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক সাগর চৌধুরী ও আহাদ হোসেন, সদস্য সচিব পিয়াস আহমেদ পৃথিবী, জয়পুরহাট শহর ছাত্রদলের সদস্য সচিব হাসানুল বান্নাহ হাসান, সদস্য ছহরাফ ইসলাম ইমন এবং শহীদ জিয়া কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল করিম রাকিব।

কারণ দর্শানোর নোটিশে বলা হয়েছে, ছাত্রদল জয়পুরহাট জেলা শাখা ও জেলা শাখার অধীন জয়পুরহাট সরকারি কলেজ ছাত্রদল, জয়পুরহাট শহর ছাত্রদল এবং শহীদ জিয়া কলেজ ছাত্রদলের দায়িত্বশীল পদে আসীন থেকে সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগের ভিত্তিতে আপনাদের বিরুদ্ধে কেন স্থায়ী সাংগঠনিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না, এই মর্মে আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের লিখিত ব্যাখ্যা প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হলো।

বিষয়টি নিশ্চিত করে জয়পুরহাট জেলা ছাত্রদলের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রাইসুল ইসলাম রিপন বলেন, শুক্রবার (১৫ আগস্ট) জয়পুরহাট সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রদলের কাউন্সিল ঘিরে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার কারণে সাত নেতাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ করেছে।

প্রসঙ্গত, শুক্রবার বিকাল ৩টায় জয়পুরহাট সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রদলের কাউন্সিল আয়োজন করার কথা ছিল। এই কাউন্সিল নিয়ে এক পক্ষ অভিযোগ তোলেন। তারা কাউন্সিল মানি না বলে বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) রাতে জেলা শহরে মশাল মিছিল করেন। পরের দিন শুক্রবার কাউন্সিল করতে দেওয়া হবে না বলে জয়পুরহাট সরকারি কলেজ ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক সাগর চৌধুরী ও আহাদ হোসেনের নেতৃত্বে কলেজ এলাকায় অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন। ওই দিন বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে আরেক পক্ষ কলেজ ছাত্রদলের নেতা হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে একটি মিছিল নিয়ে কলেজ ফটকের দিকে যায়। এ সময় দুই পক্ষের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। এতে পুলিশের একজন এসআইসহ ৭ জন আহত হন। এ ঘটনায় এদিন কাউন্সিল করতে পারেনি।

/এফআর/
বিষয়:
ছাত্রদল
সম্পর্কিত
আলাদা আলাদাভাবে মনোনয়ন ফরম নিচ্ছেন ছাত্রদল নেতারা
খালেদা জিয়ার জন্মদিন উপলক্ষে ছাত্রদল নেতার বস্ত্র বিতরণ
জয়পুরহাট কলেজে ছাত্রদলের কাউন্সিল ঘিরে সংঘর্ষে আহত ৭
সর্বশেষ খবর
জাতীয় নারী হ্যান্ডবলের সেমিফাইনালে আনসার ও পুলিশ 
জাতীয় নারী হ্যান্ডবলের সেমিফাইনালে আনসার ও পুলিশ 
এনবিআরের আরও চার কর্মকর্তা বরখাস্ত
এনবিআরের আরও চার কর্মকর্তা বরখাস্ত
প্যান্টের পকেটে থাকা সোয়া কোটি টাকার সোনাসহ ২ জন আটক
প্যান্টের পকেটে থাকা সোয়া কোটি টাকার সোনাসহ ২ জন আটক
নুডলসের নাম ম্যাগি কীভাবে হলো জানা আছে?
নুডলসের নাম ম্যাগি কীভাবে হলো জানা আছে?
সর্বাধিক পঠিত
‘জামায়াত নেতা আমাকে বলেন ২৫ লাখ না, আপনি ১২ লাখ টাকা দিলেই হবে’
বিধবা নারীর সংবাদ সম্মেলন‘জামায়াত নেতা আমাকে বলেন ২৫ লাখ না, আপনি ১২ লাখ টাকা দিলেই হবে’
শিক্ষককে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে স্কুল থেকে বের করলেন স্থানীয়রা
শিক্ষককে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে স্কুল থেকে বের করলেন স্থানীয়রা
রাষ্ট্রপতির ছবি নামিয়ে ফেলার মৌখিক নির্দেশ কেন দরকার পড়লো
রাষ্ট্রপতির ছবি নামিয়ে ফেলার মৌখিক নির্দেশ কেন দরকার পড়লো
কত এলো রেমিট্যান্স, রিজার্ভ গিয়ে দাঁড়ালো কোথায়
কত এলো রেমিট্যান্স, রিজার্ভ গিয়ে দাঁড়ালো কোথায়
কর কমিশনার তৌহিদুল মুনিরকে অবসরে পাঠালো সরকার 
কর কমিশনার তৌহিদুল মুনিরকে অবসরে পাঠালো সরকার 
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media