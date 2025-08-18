ছাত্রদলের কাউন্সিল ঘিরে মারামারি, সাত নেতাকে শোকজ

শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে জয়পুরহাট জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়কসহ সাত নেতাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে সংগঠনটির কেন্দ্রীয় সংসদ। ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব ও সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন এই নোটিশ দিয়েছেন।
শনিবার (১৬ আগস্ট) ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে যাদের কারণ দর্শানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে কেন স্থায়ী সাংগঠনিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না, আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে লিখিত ব্যাখ্যা দিতে হবে।
নোটিশ পাওয়া নেতারা হলেন- জয়পুরহাট জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আমিনুর ইসলাম, জয়পুরহাট সরকারি কলেজ ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক সাগর চৌধুরী ও আহাদ হোসেন, সদস্য সচিব পিয়াস আহমেদ পৃথিবী, জয়পুরহাট শহর ছাত্রদলের সদস্য সচিব হাসানুল বান্নাহ হাসান, সদস্য ছহরাফ ইসলাম ইমন এবং শহীদ জিয়া কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল করিম রাকিব।
কারণ দর্শানোর নোটিশে বলা হয়েছে, ছাত্রদল জয়পুরহাট জেলা শাখা ও জেলা শাখার অধীন জয়পুরহাট সরকারি কলেজ ছাত্রদল, জয়পুরহাট শহর ছাত্রদল এবং শহীদ জিয়া কলেজ ছাত্রদলের দায়িত্বশীল পদে আসীন থেকে সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগের ভিত্তিতে আপনাদের বিরুদ্ধে কেন স্থায়ী সাংগঠনিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না, এই মর্মে আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের লিখিত ব্যাখ্যা প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হলো।
বিষয়টি নিশ্চিত করে জয়পুরহাট জেলা ছাত্রদলের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রাইসুল ইসলাম রিপন বলেন, শুক্রবার (১৫ আগস্ট) জয়পুরহাট সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রদলের কাউন্সিল ঘিরে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার কারণে সাত নেতাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ করেছে।
প্রসঙ্গত, শুক্রবার বিকাল ৩টায় জয়পুরহাট সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রদলের কাউন্সিল আয়োজন করার কথা ছিল। এই কাউন্সিল নিয়ে এক পক্ষ অভিযোগ তোলেন। তারা কাউন্সিল মানি না বলে বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) রাতে জেলা শহরে মশাল মিছিল করেন। পরের দিন শুক্রবার কাউন্সিল করতে দেওয়া হবে না বলে জয়পুরহাট সরকারি কলেজ ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক সাগর চৌধুরী ও আহাদ হোসেনের নেতৃত্বে কলেজ এলাকায় অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন। ওই দিন বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে আরেক পক্ষ কলেজ ছাত্রদলের নেতা হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে একটি মিছিল নিয়ে কলেজ ফটকের দিকে যায়। এ সময় দুই পক্ষের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। এতে পুলিশের একজন এসআইসহ ৭ জন আহত হন। এ ঘটনায় এদিন কাউন্সিল করতে পারেনি।