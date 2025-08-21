X
বৃহস্পতিবার, ২১ আগস্ট ২০২৫
৬ ভাদ্র ১৪৩২
রাজশাহী মেডিক্যালে ডেঙ্গুতে দুজনের মৃত্যু

রাজশাহী প্রতিনিধি
২১ আগস্ট ২০২৫, ২১:১১আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ২১:১১
রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ (রামেক) হাসপাতাল

রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত দুই রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) ভোররাতে এবং সকালে হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যাকেন্দ্রে (আইসিইউ) তাদের মৃত্যু হয়।

মারা যাওয়া দুই রোগী হলেন- চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোল উপজেলার ফতেপুর গ্রামের বাসিন্দা মো. আইয়ুব (২৫) ও রাজশাহী নগরীর শিরোইল মোল্লামিল এলাকার বাসিন্দা রাফিয়া বেগম (৫৫)।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রামেক হাসপাতালের এক প্রতিবেদনে জানানো হয়, রাফিয়া ডেঙ্গু নিয়ে ১৭ আগস্ট থেকে এবং আইয়ুব ১৯ আগস্ট থেকে চিকিৎসাধীন ছিলেন। শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে দুজনকেই আইসিইউতে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাফিয়া ভোররাত সাড়ে ৪টার দিকে মারা যান। আর আইয়ুব মারা গেছেন সকাল ৭টা ৪০ মিনিটে।

এ নিয়ে চলতি বছর এই হাসপাতালে ডেঙ্গুতে ছয় জনের মৃত্যু হলো। বর্তমানে ১৭ জন ডেঙ্গু রোগী চিকিৎসাধীন আছেন।

/কেএইচটি/
বিষয়:
মৃত্যুডেঙ্গু আপডেট
