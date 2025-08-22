X
শুক্রবার, ২২ আগস্ট ২০২৫
৭ ভাদ্র ১৪৩২
ভাড়া নেওয়ার নামে বাড়িতে ঢুকে ডাকাতি ও বৃদ্ধাকে হত্যার অভিযোগ

বগুড়া প্রতিনিধি
২২ আগস্ট ২০২৫, ১২:২৭আপডেট : ২২ আগস্ট ২০২৫, ১২:২৭
নগদ ১০ লাখ টাকা ও পাঁচ ভরি সোনার গহনা লুটের অভিযোগ

বগুড়ার গাবতলীতে দুর্বৃত্তরা ভাড়া নেওয়ার নামে বাড়িতে ঢুকে ডাকাতির পর রাজিয়া বেগম (৭৫) নামে এক বৃদ্ধাকে শ্বাসরোধে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এ সময় ঘরের জিনিসপত্র তছনছ করে নগদ ১০ লাখ টাকা ও পাঁচ ভরি সোনার গহনা নিয়ে যাওয়ারও অভিযোগ তুলেছেন নিহতের স্বজনরা।

বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) রাতে উপজেলার দুর্গাহাটা ইউনিয়নের নিজ দুর্গাহাটা পশ্চিমপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। গাবতলী থানা পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিক্যাল কলেজ (শজিমেক) হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে।

গাবতলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সেরাজুল হক জানান, পরিবারের সদস্যরা ডাকাতির অভিযোগ করছেন। তবে প্রাথমিক তদন্তে ওই বৃদ্ধাকে হত্যার কোনও প্রমাণ মেলেনি।

স্বজনরা অভিযোগ করেন, রাজিয়া বেগম উপজেলার দুর্গাহাটা ইউনিয়নের নিজ দুর্গাহাটা পশ্চিমপাড়া গ্রামের মৃত আবদুল প্রামাণিকের স্ত্রী। ছেলে রঞ্জু প্রামাণিক ঢাকায় চাকরি করেন। বৃদ্ধা রাজিয়া বেগম আট বছরের নাতি কাফিকে নিয়ে ওই বাড়িতে বসবাস করতেন। বৃহস্পতিবার রাতে বৃষ্টিপাতের সময় বাড়ি ভাড়া নেওয়ার নামে ৫-৭ জনের একদল দুর্বৃত্ত রাজিয়া বেগমের বাড়িতে প্রবেশ করে। একপর্যায়ে তারা রাজিয়া বেগম ও তার নাতি কাফির হাত-পা বেঁধে ফেলে। তারা ঘরের আসবাবপত্র তছনছ ও ভেঙে নাতনির বিয়ের জন্য রাখা নগদ প্রায় ১০ লাখ টাকা ও পাঁচ ভরি সোনার গহনা লুট করে। এ সময় রাজিয়া বেগম চিৎকার দিলে দুর্বৃত্তরা তাকে শ্বাসরোধে হত্যা করে পালিয়ে যায়।

গাবতলী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মজিবর রহমান জানান, নিহত রাজিয়ার ছেলে, মেয়ে ও স্বজনরা দাবি করছেন ডাকাতরা ঘরের আসবাবপত্র তছনছ করে নগদ টাকা ও সোনার গহনা নিয়ে গেছে। এ ছাড়া রাজিয়া বেগমকে শ্বাসরোধে হত্যা করেছে। তবে প্রাথমিক তদন্তে এর সত্যতা পাওয়া যায়নি। নিহতের শরীরে আঘাতের কোনও চিহ্ন নেই। লাশ মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলে এটি হত্যাকাণ্ড নাকি স্বাভাবিক মৃত্যু সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যাবে। এ ছাড়া ডাকাতির অভিযোগের তদন্ত চলছে। নিহতের পরিবারের অভিযোগের প্রেক্ষিতে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ ব্যাপারে আপাতত অস্বাভাবিক মৃত্যু (ইউডি) মামলা হয়েছে।

/কেএইচটি/
বিষয়:
হত্যাডাকাতিগাবতলী
