পাবনায় দুই পক্ষের সংঘর্ষে যুবদল নেতা নিহত

পাবনা সদর উপজেলার গয়েশপুরে গতকাল শনিবার রাত ১০টার দিকে দুই পক্ষের সংঘর্ষে মেহেদী মাসুদ পাভেল মোল্লা (৪০) নামে এক যুবদল নেতা নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় ইমরান সজিব মোল্লা (২৫) গুরুতর আহত হয়েছেন। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, নিহত পাভেল মোল্লা গয়েশপুর ইউনিয়ন যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং ইসলামপুর গ্রামের মৃত মুসলেম মাস্টারের ছেলে। আহত ইমরান সজিব একই এলাকার আব্দুর সবুর মোল্লার ছেলে। দুজনই পরস্পর চাচাতো ভাই।
পুলিশ ও স্থানীয়দের বরাত দিয়ে জানা গেছে, সংঘর্ষটি দীর্ঘদিন ধরে চলা পূর্ববিরোধের জের ধরে সংঘটিত হয়। বিরোধে যুক্ত ছিলেন জনি, জুয়েল, নজরুল, মফিজ উদ্দিন, ময়েজ উদ্দিন প্রামাণিক, তৌফিক উদ্দিন, আশরাফ আলী, লিয়াকত ও দুলাল। শনিবার রাত ১০টার দিকে ইসলামপুর ব্রিজের কাছে কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে পাভেল ও ইমরানকে কুপিয়ে জখম করা হয়।
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করতে গিয়ে স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে পাবনা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। কর্তব্যরত চিকিৎসক পাভেলকে মৃত ঘোষণা করেন। অপরদিকে, ইমরানের অবস্থার গুরুতর হওয়ায় তাকে দ্রুত রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।
পাবনা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুস সালাম জানান, দুই পক্ষের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ ছিল। সেই বিরোধের জেরে আজকের (শনিবার) সংঘর্ষ ঘটেছে। ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। নিহতের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। আইনিব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।