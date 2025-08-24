X
রবিবার, ২৪ আগস্ট ২০২৫
৯ ভাদ্র ১৪৩২
নাটোরে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় চালক-যাত্রীসহ নিহত ৩

রাজশাহী প্রতিনিধি
২৪ আগস্ট ২০২৫, ১৪:৫৬আপডেট : ২৪ আগস্ট ২০২৫, ১৪:৫৮
দুর্ঘটনাকবলিত ভ্যানগাড়ি ও ঘাতক বাস

নাটোরে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় যাত্রীবাহী বাসের চাপায় ও মোটরসাইকেল ধাক্কায় তিন জন নিহত হয়েছেন। শনিবার (২৩ আগস্ট) দিবাগত রাত ১২টার দিকে নাটোর বগুড়া-মহাসড়কে সিংড়া উপজেলার বারইহাটি এলাকায় যাত্রীবাহী বাসের চাপায় ব্যাটারিচালিত ভ্যানচালক ও এক যাত্রী নিহত হয়।

নিহতরা হলেন- সিংড়া উপজেলার বড় বারইহাটি গ্রামের তাইরদ্দির ছেলে আত্তারি মৃধা এবং খইরুদ্দিনের ছেলে মো. মোজা।

এ বিষয়ে ঝলমলিয়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহাবুবুর রহমান জানান, বগুড়া থেকে নাটোরগামী জান্নাত পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস ব্যাটারিচালিত ভ্যানকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই ভ্যানচালক মোজা ও যাত্রী আত্তারি মৃধা গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক দুজনকেই মৃত ঘোষণা করেন। পরে হাইওয়ে পুলিশ অভিযান চালিয়ে জান্নাত পরিবহনের বাসটি বড়াইগ্রামের রাজাপুর এলাকা থেকে জব্দ করে। তবে বাসের চালক ও হেলপার পালিয়ে যায়।

অপরদিকে রবিবার (২৪ আগস্ট) সকাল আনুমানিক ৮টার দিকে নাটোর-বনপাড়া মহাসড়কে হয়বাতপুর বাজার এলাকায় রাস্তা পার হওয়ার সময় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় নাজিম উদ্দীন (৩৫) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়। নিহত নাজিম উদ্দীন নাটোরের ৪ নম্বর লক্ষ্মীপুর খোলাবাড়িয়া ইউনিয়নের ইব্রাহিমপুর গ্রামের মৃত সিরাজ উদ্দীনের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রাস্তা পার হওয়ার সময় মোটরসাইকেল তাকে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে নাটোর ঝলমলিয়া হাইওয়ে থানার পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশ উদ্ধার করে নাটোর সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। এ ঘটনায় জড়িত মোটরসাইকেলের বিরুদ্ধে আইনিব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন বলে জানিয়েছেন ঝলমলিয়া হাইওয়ে থানার ওসি মো. মাহাবুর রহমান। এ ঘটনায় আইনিব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

