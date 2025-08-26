নভেম্বরে শেষ হতো সাজার মেয়াদ, তার আগেই কারাগারে কয়েদির মৃত্যু

রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারের সাজেদুল ইসলাম ইজদার (৪৫) নামের এক কয়েদির মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) ভোরে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। তিনি রাজশাহীর বাঘা উপজেলার বাজুবাঘা গ্রামের সাজদার রহমানের ছেলে।
গত শনিবার (২৩ আগস্ট) রাতে কয়েদি সাজেদুল ইসলামের বুকে তীব্র ব্যথা হলে তাৎক্ষণিক তাকে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হয়। তাকে মেডিক্যালের ৩২নং ওয়ার্ডে ও পরে ৪২নং ওয়ার্ডে স্থানান্তর করা হয়। মঙ্গলবার (২৪ আগস্ট) ভোর পৌনে ৪টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।
রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারের সিনিয়র জেল সুপার শাহ আলম খান জানান, চিকিৎসকরা জানিয়েছেন কয়েদি সাজেদুল গুরুতর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মঙ্গলবার ভোরে তিনি মারা যান। মঙ্গলবার সকালে কারা বিধি অনুযায়ী তার লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
এদিকে মৃত সাজেদুল ইসলামের ভাই রবিউল ইসলাম বলেন, আমার ভাই সাজেদুল ইসলাম আম ও কাঠের ব্যবসা করতেন। ব্যবসার প্রয়োজনে ফাঁকা চেক ও স্ট্যাম্প জমা দিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে সুদের ওপর ঋণ নিয়েছিলেন। কিন্তু ব্যবসায় বিপুল লোকসান হওয়ায় সেসব ঋণ আর পরিশোধ করতে পারেননি। পরে চেক প্রতারণার চারটি মামলা হয় আদালতে। একটি মামলায় তার এক বছর, দ্বিতীয়টিতে ৬ মাস, তৃতীয়টিতে চার মাস ও চতুর্থটিতে ৫ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড হয়। ২০২৩ সালের ২৭ আগস্ট তাকে কারাগারে পাঠানো হয়েছিল। আগামী ২৬ নভেম্বর তার সাজার মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল।